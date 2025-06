Exreina de belleza de Brasil deja las pasarelas por la vida religiosa

Kamila Rodrigues, quien brilló como modelo, actualmente se presenta como hermana Eva y afirma que su verdadera vocación es servir a Dios.

Con tan solo 21 años, la hermana Eva, conocida en redes sociales como la “monja modelo”, ha conmovido a miles con su impactante historia de transformación personal y espiritual.

Nacida como Kamila Rodrigues Cardoso en Patos de Minas, Brasil, Eva tuvo una carrera temprana en el modelaje, participando en certámenes de belleza y sesiones fotográficas. Sin embargo, a los 18 años, decidió abandonar por completo ese mundo para abrazar la vida religiosa.

Su decisión fue fruto de un proceso profundo que comenzó en su infancia. A los 9 años, Kamila enfrentó la dolorosa pérdida de su padre, un hecho que marcó su vida emocional y la llevó en la adolescencia a experimentar episodios de depresión y ansiedad.

“Durante mi época como modelo, pensé que había encontrado mi vocación”, declaró en el programa The Noite. “Pero me di cuenta de que eso no llenaba mi corazón. Empecé a rezar el rosario, y un día, durante la homilía, vi pasar a una monja... vi en ella una luz muy intensa”.

Ese encuentro fortuito fue el punto de inflexión. A partir de entonces, comenzó a investigar sobre la vida monástica y a visualizarse con la sotana y el velo. La admiración por la sencillez y el compromiso espiritual de las religiosas la llevó a tomar una de las decisiones más importantes de su vida: ingresar al convento.

Actualmente, como hermana Eva, combina su experiencia en redes sociales con su vocación religiosa, inspirando a jóvenes de todo el mundo a seguir el camino que realmente llene sus vidas de sentido.

¿Por qué se cambió de nombre?

La razón por la que Kamila Rodrigues Cardoso decidió cambiar de nombre a Eva fue la famosa figura bíblica: "Fue sacado de las costillas de Adán y vivió con el aliento de Dios", explicó.

La monja Eva forma parte de la Congregación Sancta Dei Genitrix, una institución independiente de la Iglesia Católica Apostólica Romana, dirigida por el sacerdote ortodoxo José Ribamar R. Dias, conocido en redes sociales.

Asegura ser "la esposa de Jesús"

Después de que se volviera viral por vender artículos religiosos en la calle, muchos usuarios reaccionaron a su belleza y la monja Eva reveló que varias personas le han invitado a salir, pero no ha aceptado.

"Me han pedido que me case con ellos, que salga con ellos, pero no funciona. Cuando nacemos con una vocación, desconfío porque es la mía, pero ser la esposa de Jesús es una de las vocaciones más hermosas que existen porque es cuando renunciamos al mundo entero para vivir para él. Respecto al coqueteo, a veces la gente no lo entiende; intentamos explicarlo, pero no siempre funciona", mencionó.