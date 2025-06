"Me va muy bien en el amor": Luciana Fuster se luce con su novio Juan Morelli en Cusco

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Luciana Fuster estuvo con su novio Juan Morelli en Cusco disfrutando de los paisajes y diversos lugares turísticos. La modelo peruana y el cantante colombiano llegaron a la Ciudad Imperial el último jueves dejándose ver juntos en la Plaza de Armas, el Barrio de los Artesanos y en restaurantes donde disfrutaron de una variada gastronomía.

Asimismo, el programa América Hoy pudo conversar con Luciana Fuster y preguntarle cómo se sintió en su estadía en Cusco, lugar donde acudió para ser una de las conductoras de la gala preliminar del Miss Perú 2025 junto con Tatiana Calmell, la saliente Miss Perú.

“Está hermoso. A mí me encanta. Es la segunda vez que vengo. De chiquita yo visité todo. Ayer me fui a Sacsayhuamán. Después me fui a la Fortaleza y a todos lados. De verdad que Cusco siempre es una energía maravillosa”, comenzó diciendo la Miss Grand International 2023.

Seguidamente, el programa de espectáculos pudo enfocar a Juan Morelli ubicado detrás de Luciana Fuster y sin querer dar declaraciones. Al ser consultada sobre cómo le va en el amor, la reina de belleza sostuvo: “Me va muy bien (en el amor)”.

Del mismo modo, Luciana Fuster negó que su viaje a Cusco con Juan Morelli sea una especie de “luna de miel”. “No, cómo va a ser, he venido a trabajar por el Miss Perú. Yo he venido de jurado y como conductora de la preliminar y para la última noche, la final del Miss Perú. Aquí estamos, paseando, pero también cumpliendo”, mencionó.

Luciana Fuster llegó a Cusco junto a su pareja Juan Morelli para conducir la gala preliminar del Miss Perú 2025 que se realizó el último viernes 13 de junio.

En un video, compartido en sus historias en Instagram, la Miss Grand International 2023 apareció llegando al aeropuerto de Cusco siendo recibida por un staff liderado por Jessica Newton. Atrás de ella, se pudo ver al cantante y productor colombiano llevando dos maletas mientras el personal saludaba a Fuster, quien se mostró entusiasmada.

Es así como Luciana Fuster decidió llegar al Miss Perú 2025 junto a su nueva pareja Juan Morelli luego de anunciarse su nuevo rol como conductora en la gala preliminar del evento, junto con la ex Miss Perú, Tatiana Calmell.

Posteriormente, la reina de belleza peruana compartió videos en su Instagram mostrando la Plaza de Armas de Cusco, así como la catedral de la ciudad. Del mismo modo, Fuster compartió una foto de las calles de la Ciudad Imperial.

Luciana Fuster y Juan Morelli confirmaron su relación este 2025

Luciana Fuster y Juan Morelli oficializaron su relación este 2025. Por medio de un romántico mensaje en Instagram, la modelo peruana y el popular cantante colombiano confirmaron su romance mostrando la celebración del cumpleaños de la Miss Grand International el último 14 de enero.

"Feliz cumpleaños, chiquita. Te mereces todo lo bonito del mundo. Gracias por darme el placer de caminar contigo, cambiaste todo ", expresó el artista en la publicación acompañada de una fotografía en la que ambos intercambian miradas cómplices.

Por su parte, Luciana Fuster no tardó en responder a la dedicatoria con un mensaje igual de romántico en sus propias redes sociales: "Gracias a ti por hacer este y todos mis días tan especiales".

De igual manera, Juan Morelli compartió un carrusel de fotos con Luciana Fuster celebrando su cumpleaños el último 6 de mayo. "Y los cumplí muy feliz", señaló el artista. "Qué rico la pasamos. Te amo", respondió Fuster en un comentario.

Cabe recordar que los rumores de la relación entre Morelli y Fuster se intensificaron luego de que ambos fueran vistos juntos durante los Latin Grammy 2024. A mediados del 2024, la exintegrante de Esto es guerra anunció el fin de su relación con Patricio Parodi.

