Brian May es hospitalizado tras accidente casero: "Logré romper mis glúteos en pedazos"

Brian May tuvo un accidente realizando jardinería. | Fuente: Instagram

El guitarrista de Queen, Brian May, ha sido hospitalizado después de un accidente mientras trabajaba en el jardín de su casa, en el que se hirió gravemente los glúteos.

"Además de estirarme y acosarme por demasiadas demandas... logré romper mi Gluteus Maximus en pedazos en un momento de jardinería demasiado entusiasta. Entonces, de repente me encuentro en un hospital escaneado para averiguar exactamente cuánto me he dañado realmente", señaló Brian May en Instagram.

May aclaró que su ingreso hospitalario no tiene nada que ver con el coronavirus, aunque relató que no podrá caminar y dormir bien durante un tiempo, debido al dolor implacable.

"No, el virus todavía no me atrapó, gracias a Dios. Espero que todos se mantengan a salvo. La decisión de relajar los controles no hace que el peligro desaparezca repentinamente", señaló el artista de 72 años.

"Resulta que hice un trabajo completo, esto fue hace un par de días y no podré caminar por un tiempo... o dormir, sin mucha ayuda, porque el dolor es incesante", añadió. "Entonces, amigos... necesito descansar un poco, en casa. Por favor, no me envíes simpatía. Solo necesito un poco de silencio curativo por un tiempo. Volveré, pero necesito el descanso completo", concluyó Brian May.