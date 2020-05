Queen cambia de letra a "We are the champions" para apoyar a quienes luchan en primera línea para frenar el coronavirus. | Fuente: AFP

Brian May y Roger Taylor de Queen junto al cantante Adam Lambert presentaron este jueves el tema "You are the champions", una versión de su éxito del rock "We are the champions" y cuyos beneficios irán a parar a la lucha contra la crisis global del coronavirus.



Grabada de forma remota desde las casas de estos tres músicos en Londres y Los Ángeles (EE.UU.), "You are the champions" está dedicada a todos los trabajadores de la sanidad que se esfuerzan sin descanso en todo el mundo para mitigar la pandemia.



"Al igual que nuestros padres, abuelos y bisabuelos lucharon por nosotros en ambas guerras mundiales, estos valientes guerreros en primera línea son nuestros nuevos campeones", dijo el guitarrista Brian May en un comunicado.

El video de "You are the champions" alterna imágenes de los músicos tocando esta nueva versión de "We are the champions" con metraje de médicos y enfermeros de todo el mundo.

Una de esas personas que aparece en el clip es Rory Taylor, hija del batería de Queen, Roger Taylor, y que es doctora en el Servicio Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido.



"Como padre con una hija en primera línea, soy ultraconsciente del trabajo vital que están haciendo a diario para salvarnos y para salvar a la sociedad", dijo Roger Taylor, quien exigió que los Gobiernos dediquen "el cien por cien de su esfuerzo" a proteger a los trabajadores de la sanidad.

La discográfica Universal especificó que las ganancias que se obtengan de este tema se donarán al Fondo de Respuesta al COVID-19 para la Organización Mundial de la Salud (OMS) creada por la Fundación de las Naciones Unidas.



"'We are the champions' ha sido siempre un grito de guerra," aseguró Elizabeth Cousens, presidenta y consejera delegada de la Fundación de las Naciones Unidas.



"Estamos agradecidos con Queen y Adam Lambert por utilizar su talento para apoyar a nuestros héroes de primera línea en respuesta al COVID-19. Su contribución a esta lucha levantará el ánimo y recaudará fondos críticos para la respuesta solidaria al COVID-19", añadió. EFE