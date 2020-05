A través de una publicación en Instagram, el músico de 72 años contó que su ingreso al hospital por el incidente que sufrió hace unas semanas mientras realizaba labores de jardinería, fue mucho más grave de lo que se creyó. | Fuente: EFE

El legendario guitarrista de la banda Queen, Brian May, sorprendió a sus fanáticos al revelar que sufrió un ataque al corazón, además de su accidente casero reportado, en el que se desgarró los músculos del glúteo. A través de una publicación en Instagram, el músico de 72 años contó que su ingreso al hospital por el incidente que sufrió hace unas semanas mientras realizaba labores de jardinería, fue mucho más grave de lo que se creyó.

De acuerdo con May, tras la lesión en los músculos del glúteo mayor, estuvo en "estado de agonía" durante una semana más, ya que tenía un dolor similar a "tener un destornillador en la espalda". Le tomaron una resonancia adicional y descubrieron que tenía u nervio ciático comprimido, lo que provocaba ese dolor. Y según cuenta el mismo May en la publicación, "estuvo cerca de la muerte".

"Les dije que tenía un músculo roto y eso fue lo que me diagnosticaron, pensamos que era como un extraño accidente de jardinería... pero, de todos modos, resultó no serlo realmente. [...] Me hicieron una resonancia magnética y sí, tuve una rasgadura en mi glúteo mayor. Y es lo fácil hacer un vínculo, porque hay una rasgadura allí así que debe ser la causa del dolor, final de la historia. Y no se hicieron otras pruebas. [...] Resulté tener tres arterias que estaban congestionadas y en peligro de bloquear la sangre a mi corazón. [...] Es una operación increíble realizada por la persona hábil adecuada y les agradezco desde el fondo de mi corazón", contó.

ACCIDENTE DE JARDINERÍA

El guitarrista de Queen fue hospitalizado después de un accidente mientras trabajaba en el jardín de su casa, en el que se hirió gravemente los glúteos.

"Además de estirarme y acosarme por demasiadas demandas... logré romper mi Gluteus Maximus en pedazos en un momento de jardinería demasiado entusiasta. Entonces, de repente me encuentro en un hospital escaneado para averiguar exactamente cuánto me he dañado realmente", señaló Brian May en Instagram.

May aclaró que su ingreso hospitalario no tiene nada que ver con el coronavirus, aunque relató que no podrá caminar y dormir bien durante un tiempo, debido al dolor implacable.

"No, el virus todavía no me atrapó, gracias a Dios. Espero que todos se mantengan a salvo. La decisión de relajar los controles no hace que el peligro desaparezca repentinamente", señaló el artista de 72 años.