Britney Spears denunció agresión por parte de la seguridad de Victor Wembanyama, nueva estrella de la NBA

Britney Spears denunció que fue agredida por un guardia de seguridad que protegía al jugador de la NBA, Victor Wembanyama. Al parecer, la 'Princesa del pop' recibió un golpe en el rostro cuando intentó acercarse a la estrella de baloncesto tras coincidir en un restaurante de Las Vegas (EE.UU.).

El medio TMZ reveló que la cantante presentó una denuncia alegando que "solo le dio un golpecito en el hombro" a Wembanyama para llamar su atención y tomarse un selfi, pero su plan no resultó como esperaba: "Su seguridad luego me golpeó en la cara sin mirar atrás, frente a una multitud. Casi me derriba y provocó que se me cayesen los lentes", indicó la artista a la policía.

El hecho ocurrió el pasado miércoles, 5 de julio, y un testigo contó que Britney Spears "estaba extremadamente nerviosa". Más tarde, cuando la noticia se hizo pública, la cantante usó sus redes sociales para exigir disculpas a la estrella de la NBA.

"Es súper vergonzoso compartirlo con el mundo. Tengo que recibir una disculpa pública del jugador, su seguridad o su organización. Espero que lo hagan... Creo que es importante compartir esta historia e instar a las personas en el ojo público a dar ejemplo y tratar a todas las personas con respeto", compartió Britney Spears en Instagram.

Sam Asghari, esposo de la intérprete, también opinó en sus redes sociales sobre el incidente: "El comportamiento violento de un guardia de seguridad fuera de control no debería ensombrecer los logros de un gran joven en ascenso".

Victor Wembanyama da su versión del incidente con Britney Spears

En entrevista con la cadena ESPN, Victor Wembanyama brindó su versión de lo sucedido en el restaurante Catch del Hotel Aria, durante la noche del miércoles.

"Vi las noticias esta mañana, me desperté con unas llamadas. Algo pasó mientras iba caminando con la seguridad hacia un restaurante", dijo el francés. "Una persona me habló, pero la seguridad no se detuvo y esa persona me sujetó por atrás, no vi quién era y mi seguridad la hizo a un lado", aseguró.

El jugador declaró que su agente de seguridad le aconsejó caminar sin detenerse y que no supo quién era la persona que intentaba llamar su atención hasta varias horas después.

"No supe qué pasó durante varias horas. Cuando volví al hotel, creí que no había sido nada grande, pero después la seguridad me dijo que era Britney Spears. Al principio pensé que bromeaba, pero resulta que sí era Britney Spears. Nunca vi su cara, solo seguí caminando", aseguró sin ofrecer las disculpas del caso.