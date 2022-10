brit | Fuente: Facebook | Britney Spears

La cantante Britney Spears eliminó su cuenta de Instagram luego de denunciar los abusos que habría recibido por parte de su padre, Jamie Spears. La 'Princesa del pop' tenía 42 millones de seguidores en la red social y con frecuencia compartía sus logros, penas y alegrías.

En su última publicación, la intérprete aseguró que fue tratada como "un perro" por su propia familia, especialmente por su padre, quien hace un año dejó de ser su tutor legal tras una larga batalla judicial emprendida por la estrella del pop.

"Lo diré hasta el día que me muera... ¡Mi familia arruinó mi vida! Ellos me trataron como a un maldito perro. Mi papá siempre me dijo que estaba gorda, así que nunca me sentí bonita o suficientemente bien y pienso que eso me hizo sentir lo más feo, el miedo de estar asustada por lo que él haría (...) ¡Él nunca fue un padre para mí porque siempre estaba ebrio!", publicó Spears.

La cantante asegura estar "traumatizada por lo que vivió" durante los casi 14 años de tutela y, por tanto, tuvo que lidiar con un sinfín de inseguridades por mucho tiempo.

"Todas las mañanas me despierto y cada noche antes de irme a dormir le rezo a Dios que recibas solo 5 minutos del dolor que sentí...! ¡Rezo para que te quemes en el infierno, lo siento...", agregó.

Britney Spears rechaza las disculpas de su madre

A pesar de que su madre, Lynne, ha tratado de retomar contacto con Britney y haberle pedido disculpas públicas en redes sociales, la artista no quiere saber nada de ella.

Otro post de la artista también dejó entrever la mala relación que tiene con su progenitora, de quien no aceptó su perdón. "Mamá, ¡toma tu disculpa y vete a la mier**! Y a todos esos doctores que quisieron hacerle mal a mi mente. ¡Rezo para que todos ardan en el infierno!", se leyó en su mensaje.

Luego de ello, Britney Spears, compartió un extenso comunicado en referencia a la nula relación con su familia: "¡Mi familia hasta el día de hoy honestamente no tiene conciencia alguna y en su mente realmente creen que no han hecho nada malo en absoluto! Podrían al menos asumir la responsabilidad de sus acciones y reconocer que me han hecho daño".

En el texto también pide que, si se van a disculpar, sea de corazón, no de la boca para afuera; no obstante, asegura que será difícil porque “es algo que nunca voy a superar”.

"Mi vida no es de ninguna manera perfecta. La mayoría de las noches lloro hasta dormirme. Soy insegura como el infierno. No sé cómo tener una buena postura a menos que esté frente a la cámara y necesito ir a una escuela solo para que me enseñen a caminar. Sé que dices 'pero eres un artista'. ¡Bueno, eso es todo! Es un acto en el escenario. En la vida real, no tengo ni idea y estoy trabajando en eso".

