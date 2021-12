Britney Spears alista su regreso a la música | Fuente: Instagram | Britney Spears | Fotógrafo: |

Britney Spears, quien hace poco hizo noticia al protagonizar una batalla mediática contra su papá por su tutela, de la que finalmente resultó vencedora, habló sobre su pasado y de sus ganas por comenzar el Año Nuevo con un nuevo panorama.

A través de un extenso mensaje en Instagram, la intérprete de "Baby One More Time" analizó el delicado momento que pasó junto a su familia y cómo el poder de la oración y la reflexión sobre los logros de su carrera la están impulsando a llevar una nueva vida.

"Tuve una experiencia hace tres años en la que dejé de creer en Dios", inició Spears. "Me lastimaban de todas partes sin motivo alguno y mi familia me lastimaba. Entré en un estado de conmoción y la forma en que lo sobrellevé fue una falsa negación. Era demasiado para afrontarlo realmente", explicó.

"Honestamente, mi familia me avergonzó y me lastimó profundamente. Ver los logros de mi pasado y reflejarme en ellos, realmente me ayudó... El año pasado ha sido de crecimiento para mí ... ¡¡¡todavía tengo mucho camino por recorrer !!!" escribió el cantante.

SU REGRESO A LA MÚSICA

En otra publicación, la diva del pop compartió un video donde aparece cantando y dando a entender a sus seguidores que muy pronto regresaría a la música con material nuevo, sin embargo también dejó un mensaje claro a su familia.

"No voy a hacer una audición, me estoy recordando a mí y al mundo quién soy. Sí, seré mi propia porrista. ¿Por qué? ¡Para recordarle a mi elegante y blanca familia que no he olvidado lo que me hicieron y nunca lo olvidaré", explicó.

"Nueva canción en proceso... ¡Pronto sabrán a qué me refiero!", agregó. Como era de esperarse, miles de seguidores se pronunciaron en redes en donde esperan el regreso de la Princesa del pop.



RECUPERÓ SU LIBERTAD

Britney Spears ahora es libre. Después de 13 años, la custodia que restringía su vida personal, sus finanzas y su carrera quedó disuelta, dos meses después de que su padre, Jamie Spears, fuera apartado como su tutor.



“La custodia de la persona y fortuna de Britney Jean Spears ya no es necesaria”, afirmó la jueza Brenda Penny, este viernes al dar su conclusión.

Con el fallo de la jueza, Britney Spears podrá recuperar el control de su vida personal, su carrera y el dinero que amasó durante años con giras y presentaciones y que estaba controlado por sus tutores, entre ellos su padre.

