Britney Spears y Sam Asghari se casaron el 9 de junio en una íntima ceremonia en Los Ángeles (EE.UU.). | Fuente: AFP

Sam Asghari, flamante esposo de Britney Spears, se abrió en su primera entrevista después de casarse semanas atrás con la estrella estadounidense del pop: "Ha sido un cuento de hadas", dijo en un programa matutino de televisión transmitido este miércoles.

"Es surreal", sostuvo el entrenador físico de 28 años en entrevista con el programa 'Good Morning America' de la cadena ABC. "Imaginamos que esto sería un cuento de hadas, y lo ha sido", afirmó el esposo, quien también comienza a abrirse carrera como actor.

Asghari subrayó que la cantante pop "es sensacional" y que "está genial". "Es mi esposa", enfatizó sonriente ante el entrevistador.

Britney Spears, de 40 años, se casó con Sam Asghari el 9 de junio en una ceremonia íntima en su casa en Los Ángeles (Estados Unidos), con presencia solamente de allegados.

Así fue la boda de Britney Spears y Sam Asghari

"Tuvimos apenas unas 50, 70 personas" señaló Sam Asghari. "Queríamos celebrar con, sabes, nuestros seres amados y los más cercanos. Queríamos tan sólo celebrar y eso fue lo que hicimos", acotó.

El entrenador habló sobre su participación en la película de acción 'Hot Seat', protagonizada por la veterana estrella Mel Gibson, así como de sus expectativas en la industria del espectáculo.

"No me prestaron atención hasta que mi esposa me dio esta increíble plataforma para trabajar", reconoció el entrenador, quien ya contaba con algunas participaciones en videos y series de televisión, entre otros.

"Agradezco eso siempre, pero no olvidemos que he estado trabajando duro y que ya estaba actuando", enfatizó.

Asghari y Britney Spears se conocieron en 2016 cuando trabajaron en el video 'Slumber Party' de la cantante y luego se comprometieron el año pasado.

Britney Spears y Sam Asghari firmaron acuerdo prenupcial

Antes de contraer matrimonio en una ceremonia privada, la estrella pop Britney Spears firmó un acuerdo prenupcial con Sam Asghari con el fin de proteger su patrimonio obtenido antes de la boda, según reportó la prensa estadounidense.

De acuerdo con la revista People, el acuerdo entre la cantante de 'Gimme More' y el actor de 28 años establece que, en el caso de un divorcio, este último no recibirá nada de la fortuna multimillonaria que su esposa ganó hasta antes de la fecha de su unión matrimonial.

El portal TMZ también hizo eco del contrato entre Britney Spears y Sam Asghari, quienes después de cuatro años se casaron en una fiesta íntima en su residencia de Los Ángeles (EE.UU.) a la que asistieron varias celebridades, pero no contó con la asistencia de la familia de la cantante.

Spears y Asghari habían estado preparando este enlace desde noviembre pasado, cuando ambos se comprometieron, según reveló una fuente cercana a la pareja citada por la revista People.



(Con información de AFP).

