Britney Spears y Sam Asghari contrajeron matrimonio el 9 de junio en una ceremonia íntima. | Fuente: Instagram

Hace una semana, Britney Spears celebró su boda junto a su novio Sam Asghari y estuvo repleta de conocidos invitados como Paris Hilton, Selena Gomez, Madonna y más; sin embargo, los grandes ausentes fueron los familiares de la intérprete.

A pesar de no ser invitada al matrimonio, su madre estuvo al tanto de la fiesta y confesó sentirse feliz de ver a su hija llegar al altar de la mano de su ahora esposo. En las fotos que la cantante compartió en sus redes sociales, ella le escribió un mensaje.

“¡Te ves radiante y tan feliz!”, puso Lynne Spears. "¡Tu boda es la boda 'soñada'! Y tenerla en tu casa la hace tan sentimental y especial. ¡Estoy taaaan feliz por ti! ¡Los quiero!", concluyó el mensaje.

Otra de las personas que le mostró su apoyo a Britney Spears fue su hermana Jamie Lynn que solo se limitó a darle ‘me gusta’ a las fotos. Jamie Spears, su padre, ni San y Jayden, sus hijos, tampoco estuvieron presentes.

Ante las preguntas sobre la ausencia de los menores, el abogado de la artista declaró que ellos no quisieron participar de la boda, pero estaban felices por su madre.

Así fue la boda de Britney Spears y Sam Asghari

Britney Spears y Sam Asghari, su novio desde hace cuatro años, contrajeron matrimonio en una ceremonia privada a la que asistieron varias celebridades. Según TMZ, la boda fue organizada en secreto por Spears en su residencia de Los Ángeles, pero no contó con la asistencia de la familia de la cantante.

Spears y Asghari han estado preparando este enlace desde noviembre pasado, cuando ambos se comprometieron, según reveló una fuente cercana a la pareja citada por la revista People.

"Es muy importante para ella que finalmente pueda casarse. Quiere que sea perfecto, así que está tan nerviosa que está agobiada. Ella es muy sensible", contó está fuente que el medio no reveló. Las primeras fotos oficiales de la pareja fueron publicadas en la cuenta oficial en Instagram de la Revista Vogue. La 'Princesa del Pop' lució el clásico vestido blanco, mientras que su ahora esposo llevó un elegante esmoquin, ambos de la marca Versace

Luego de darse el 'sí, acepto', la pareja participó en la fiesta; sin embargo, Britney acaparó la atención de los invitados al cambiarse de vestimenta hasta en tres ocasiones para lucir un vestido negro, un conjunto en dos tonos y otro vestido rojo de Versace.

