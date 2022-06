Britney Spears y Sam Asghari se casan este jueves, en una íntima ceremonia en Los Ángeles. | Fuente: AFP

Todo va quedando listo para la boda de Britney Spears y su prometido Sam Asghari, vienen informado distintos medios como People y TMZ, que ha mostrado imágenes del enorme toldo bajo el cual se llevará a cabo la ceremonia, y otros preparativos.

Asimismo, TMZ informó que unas cien personas han sido invitadas a la boda, que se celebrará en Los Ángeles. Entre ellas está el hermano de la cantante, el productor de cine y televisión Bryan Spears. Quienes no estarán son su hermana Jamie Lynn, ni los padres de la “princesa del pop”, con quienes ha tenido reiterados enfrentamientos verbales y legales.

Por su parte, People informó que la ceremonia será más íntima, con alrededor de sesenta invitados, y que Britney Spears llevará un vestido Versace.

La boda entre Britney Spears y el modelo e instructor de fitness Sam Asghari se comprometieron hace nueve meses, tres meses antes de que la justicia determinara que el padre de la cantante dejaría de ser su tutor legal.

Britney y Sam, seis años de relación

La estrella el pop Britney Spears, de 40 años, y el instructor de fitness Sam Asghari, de 28, se conocieron en el 2016, durante la grabación del video de la canción “Slumber Party”, de la artista. Ese día conversaron e intercambiaron teléfonos.

Cinco meses después, la cantante decidió llamarlo y así empezaron a salir hasta hacerse inseparables, como han demostrado en las redes sociales, donde siempre están subiendo fotos juntos o dedicándose halagos.

En setiembre de 2021, se supo que la pareja se había comprometido, a través de una publicación en la cuenta de Instagram de Britney Spears en la que lucía un enorme anillo. “No puedo creerlo”, escribió entonces.

“Quiero que represente algo. Quiero que salga de mi corazón... Así que diseñé un anillo realmente hermoso. Es un corte de princesa, para una princesa de la vida real”, comentó Sam Asghari a la revista GQ poco después de conocerse el compromiso.

