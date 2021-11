Jin cumplirá 30 años el 4 de diciembre y es la edad límite para ingresar al servicio militar obligatorio en su país. | Fuente: Pinterest

Después de que BTS triunfara en los American Music Awards 2021 donde se llevó tres premios, para el cantante Jin no es todo felicidad ya que está a punto de cumplir 30 años, la edad límite para ingresar al servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

Kim Seokjin, nombre real del cantante, nació el 4 de diciembre de 1992. Como es de conocimiento, en su país, los hombres mayores de 28 años deben alistarse para el servicio y pueden postergarlo hasta los 30 años gracias a la “Ley de BTS”.

Esta ley determina que, aquellos que pongan en alto el nombre de Corea del Sur, no hagan el servicio militar. Así que, para evitarlo, se necesita ser ganador de los Juegos Olímpicos y en el caso de los artistas, deben haber ganado el primer lugar en competencias internacionales.

Por ese motivo, las ARMY están moviéndose para evitar que Jin y los demás integrantes de BTS lo hagan ya que ganaron premios importantes en los American Music Awards 2021 y son reconocidos mundialmente.

BTS, los grandes ganadores de los AMAs 2021

El domingo 21 de noviembre se llevó a cabo los American Music Awards 2021 donde BTS ganó en las tres categorías por las que competía, incluida la más importante de la noche, que premia al artista del año.

Los surcoreanos fueron los grandes protagonistas de la gala, celebrada en el Microsoft Theater de Los Ángeles (EE.UU.), ya que además llevarse también el premio al mejor grupo y a la mejor canción pop por "Butter", actuaron en dos ocasiones, una de ellas junto a los británicos Coldplay.

"Esto es un milagro. En serio, nunca lo daremos por hecho", dijo RM, integrante de BTS, un grupo originario de Corea del Sur que cuenta con un impresionante club de fans en todo el mundo, conocido como Army.

