BTS ofreció su show "Permission To Dance On Stage", un concierto online para todas sus ARMY. | Fuente: AFP

Finalmente, las ARMY (grupo de fans) de diversas partes del mundo pudieron ver "Permission To Dance On Stage", el concierto en línea que BTS llevó a cabo desde Corea del Sur tras anunciar la cancelación de su gira mundial "Map of the Soul" debido a la pandemia de la COVID-19.

El show se realizó el 24 de octubre, a las 6:30 p.m. (hora coreana), y convocó una masiva conexión de fans alrededor del globo. Al finalizar su espectáculo, BTS anunció que también ofrecerá una versión presencial en la ciudad de Los Ángeles (Estados Unidos).

Las fechas de dichos conciertos están previstas para los días 27 y 28 de noviembre, y 1 y 2 de diciembre. ¿Se transmitirán 'online' como la presentación que acaban de brindar desde Seúl? El septeto coreano confirmó que habrá una transmisión vía 'streaming' para todo el mundo.

En cuanto a los precios de entradas para tener acceso a las transmisiones de los conciertos de BTS, Weverse dará a conocerlos pronto. Las ARMY, seguramente, están atentas.

BTS en concierto: lista de canciones y retransmisión

El concierto "Permission To Dance On Stage" tuvo una previa que significó todo un deleite para las ARMY de BTS, pues Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook entraron a la sala del chat de VenewLive. Sorpresa redonda para la fanaticada que aguardaba el arranque del show.

“Nos cambiamos, ya terminamos maquillaje y peinado y estamos en una sala de espera. Es una pena que sea 'online', pero les aseguramos que haremos todo lo posible para que puedan divertirse frente a sus monitores”, dijeron antes de empezar.

Luego, aparecieron en escena los miembros de BTS, algunos de ellos con un nuevo look para la ocasión, como fue el caso de Jungkook que tenía el cabello de color menta y Suga de color gris. Jimin, por su lado, estrenó un nuevo peinado al estilo mullet.

¿Qué éxitos cantó la banda más popular de K-Pop? Su 'setlist' estuvo conformado por "ON", "Fire", "Dope", "DNA", "Blue & Grey", "Black Swan", "Blood Sweat & Tears", "Fake Love", "Life Goes On", "Boy With Luv", "Dynamite", "Butter", "Airplane pt. 2", "Silver Spoon", "Dis-ease", "Telepathy", "Stay", "So What", "I Need U", "Save Me", "IDOL", "Young Forever", "Spring Day", "Permission to Dance".



En Perú y otros países de Latinoamérica, "Permission To Dance On Stage" se llevó a cabo la madrugada del 24 de octubre a las 4:30 a.m. Para quienes ya habían comprado su entrada y se perdieron el concierto, habrá una retransmisión vía Venewlive el próximo 30 de octubre a las 8 p.m. (hora peruana).





