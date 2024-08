"Manché el nombre de BTS": Suga hace mea culpa tras incidente con scooter bajo los efectos del alcohol

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El último fin de semana, Suga compartió una carta donde hace mea culpa sobre sus acciones ya que manejó en estado de ebriedad y fue llevado a la comisaría. Después de pedir disculpas públicas a sus seguidores y de presentarse a las autoridades para rendir su declaración, el integrante de BTS publicó una texto donde asegura que "no volveré a cometer los mismos errores".

"Todo es culpa mía. Mi descuido está dificultando las cosas a todos los que se preocupan por mí. Intentaré no volver a cometer los mismos errores y viviré arrepentido”, se lee en el manuscrito traducido por People. Asimismo, lamentó que este error haya impactado en sus compañeros de banda.

"Debido a este incidente, he empañado enormemente los preciosos recuerdos que he hecho con los miembros y los fans y he manchado el nombre de BTS". Por ese motivo, también pidió perdón a sus amigos y compañeros de BTS: "Les pido disculpas a los miembros, quienes siempre creyeron en mí y han tenido un momento complicado ahora por mi causa. También soy consciente de la decepción que deben haber sentido los fans que me siguen".

Finalmente, Suga terminó su carta asegurando que aceptará las sanciones que reciba.

La estrella surcoreana del K-pop Suga, miembro de la banda juvenil surcoreana BTS, llegando a una comisaría de policía en Seúl, Corea del Sur.Fuente: EFE

¿Por qué Suga fue detenido por la policía surcoreana?

El artista, de 31 años, fue hallado por un agente de policía tirado en el suelo junto a un scooter eléctrico en una calle del distrito de Yongsan, en Seúl, donde residen los miembros de BTS.

"Me siento abrumado y pido disculpas por decepcionarlos", escribió el cantante Suga a los fans en la red social Weverse. "Asumo la plena responsabilidad por mis actos, que no tienen excusa. Pido perdón de corazón a todo el mundo", añadió en su mensaje.

Suga aseguró que asistió a una cena en la que consumió alcohol y que decidió regresar a casa sobre el vehículo. "Violé las leyes de tráfico, creyendo despreocupado que el trayecto era corto y debido a mi incapacidad para reconocer que está prohibido conducir un scooter eléctrico bajo los efectos del alcohol", explicó.

¿Quién es Suga, cantante de K-pop detenido?

Suga, cuyo nombre real es Min Yoon-gi, es un rapero, compositor, productor musical y miembro del famoso grupo de K-pop BTS. Nació el 9 de marzo de 1993 en Daegu, Corea del Sur. Dentro de la agrupación es conocido por su talento para la composición y producción musical, así como por su habilidad para rapear. Su estilo se caracteriza por letras profundas que abordan temas como la salud mental, la juventud, y las dificultades personales.

Además de su trabajo con BTS, Suga también ha lanzado música como solista bajo el nombre Agust D. Su primer mixtape homónimo fue lanzado en 2016, seguido de D-2 en 2020. En sus trabajos en solitario explora temas más personales y oscuros, diferenciando su música de la más comercial de BTS.

Suga también es conocido por colaborar con otros artistas y ha trabajado en la producción y composición de canciones para varios cantantes y grupos en la industria musical coreana. Su versatilidad y talento lo han convertido en una figura respetada tanto dentro como fuera del grupo.

