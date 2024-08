¿Cuándo inicia la preventa de entradas para 'I Am Still', el documental en cines de Jung Kook de BTS?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

¡Atención, ARMY! Jung Kook, el menor de los integrantes de BTS, finalmente estrenará su esperado documental I Am Still. Bajo la dirección de Junsoo Park y con producción de Jiwon Yoon, la película llegará a los cines de más de 120 países el próximo 18 de septiembre, en proyecciones limitadas.



El anuncio se produce un mes después de que la discográfica del artista, Big Hit Music, insinuara de manera enigmática que Jung Kook: I Am Still llegaría “pronto” a los cines, desatando una ola de expectativa entre los fanáticos. Según un comunicado, el documental explorará la evolución de Jung Kook como artista en solitario



“Al adentrarnos en su proceso creativo, su incansable ética laboral y los desafíos únicos que enfrenta una superestrella global, la película presenta material exclusivo nunca antes visto y entrevistas junto con actuaciones en vivo electrizantes”, señala el comunicado citado por Billboard. “Este retrato conmovedor muestra la dedicación inquebrantable y la evolución artística de Jung Kook”.

Jung Kook es el menor de los integrantes de BTS.Fuente: Big Hit Music

¿De qué trata el documental Jung Kook: I Am Still?

La película Jung Kook: I Am Still se estrenará en cines de todo el mundo el 18 de septiembre de 2024. Este documental sigue al talentoso y prometedor artista surcoreano en un viaje de ocho meses para consolidarse como una estrella global del pop. Además, explora el profundo amor de la estrella por el ARMY, su fiel base de fans.



A través de entrevistas exclusivas, material detrás de cámaras y electrizantes presentaciones en vivo, la película captura la inquebrantable dedicación de Jung Kook, quien se ha convertido en el primer artista solista asiático en liderar las listas Billboard HOT 100, Global 200 y Global 200 Excl. US.

¿Qué dijo Jung Kook sobre el documental I Am Still?

En un video dirigido al ARMY, Jung Kook apareció vistiendo pantalones oversize, una sudadera con capucha y un gorro. "Desde mi primera canción en solitario Seven (Feat. Latto) hasta la promoción del álbum completo GOLDEN, gracias a su gran amor, llené un año de momentos dorados y pasé un tiempo muy feliz", comentó el cantante.



"Hoy estoy aquí para compartir una noticia muy especial: el estreno de mi documental oficial", agregó. Jung Kook explicó que la película cuenta toda su historia y pidió a sus fans que lo reciban con mucha expectativa. El estreno mundial está programado para el 18 de septiembre. La preventa iniciará el 21 de agosto.

La preventa de entradas iniciará a fines de agosto.Fuente: Big Hit Music

¿Cuándo se estrena el documental Jung Kook: I Am Still?

Jung Kook, el miembro más joven de BTS, está listo para sorprender a sus seguidores con su documental I Am Still. Aunque actualmente cumple su servicio militar, el cantante surcoreano ofrecerá una visión profunda de su vida artística, con entrevistas exclusivas y material inédito detrás de cámaras, mostrando su camino hacia convertirse en una estrella global.



El documental se estrenará a nivel mundial el 18 de septiembre. Además, según Cinemark, habrá funciones adicionales programadas para el 21 y 22 de septiembre. La preventa de entradas comenzará el 21 de agosto a nivel global. En Corea, los boletos estarán disponibles a partir del 4 de septiembre, mientras que en Japón podrán adquirirse a partir del 13 del mis mes.

¿Dónde y cómo comprar entradas para ver Jung Kook: I Am Still?

Además de Cinemark, Cineplanet también ha confirmado la proyección del documental Jungkook: I Am Still, con el siguiente mensaje: "Déjate envolver en la vida del increíble artista y vive su historia como nunca antes". Cinépolis aún no ha comunicado si proyectará la película.



Las entradas estarán disponibles a partir del 21 de agosto a nivel mundial. Ambas cadenas de cine exhibirán el documental desde el 18 de septiembre, con funciones adicionales programadas para el 20 y 21 del mismo mes. Los detalles sobre la compra de entradas, precios y horarios estarán disponibles en línea, en los cines, en sus tiendas web y a través de aplicaciones móviles.

El documental llegará a los cines el 18 de septiembre a nivel mundial.Fuente: Big Hit Music

