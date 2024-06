Jimin de BTS lanza el sencillo 'Smeraldo Garden Marching Band' inspirado en The Beatles

Jimin, miembro del fenómeno global BTS, acaba de lanzar su tan esperado sencillo Smeraldo Garden Marching Band, una emocionante colaboración con el rapero surcoreano Loco. Esta canción ofrece a los fanáticos un adelanto emocionante de su próximo segundo álbum en solitario, Muse, programado para lanzarse el 19 de julio.



Inspirado en el icónico álbum Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band de The Beatles, el sencillo fusiona ritmos de hip-hop con el vibrante y distintivo sonido de una banda de marcha. Una vez más, Jimin colaboró con los famosos productores Pdogg, Ghstloop y Evan, quienes ya habían trabajado en su exitoso álbum debut en solitario, Face.



El nuevo sencillo de Jimin alcanzó el número 1 en iTunes en 100 regiones en solo 3 horas y 55 minutos, estableciendo un récord: se convirtió en el primer artista en lograr este hito con tres canciones diferentes en la plataforma musical. En 2022, With You, una colaboración con Ha Sung-woon para la serie de televisión Our Blues, llegó a la cima en 4 horas y 42 minutos; y en 2023, Set Me Free Pt. 2 de su álbum debut Face fue número 1 en 4 horas y 45 minutos.

¿De qué trata Smeraldo Garden Marching Band de Jimin?

El título de la canción hace alusión a la flor ficticia "Smeraldo", conocida por simbolizar "la verdad no contada". Las letras exploran temas de anhelo y amor no expresado, conectándose con la leyenda del "Smeraldo" previamente mencionada en The Truth Untold de BTS con Steve Aoki, del álbum Love Yourself: Tear.



El video musical, disponible ahora en el canal de YouTube de Hybe Labels, comienza con un paisaje sereno que gradualmente se acerca a Jimin. En el video, Jimin actúa como el vocalista principal acompañado por los productores Pdogg, Ghstloop y Evan como músicos de la banda, con una aparición especial de Loco.

¿Cuándo se estrena Muse, el segundo disco de Jimin?

El muy esperado segundo álbum en solitario de Jimin, titulado Muse, presenta una colección de pistas interconectadas que exploran el tema del amor. La lista de canciones del álbum incluye Rebirth, Interlude: Showtime, Smeraldo Garden Marching Band con Loco, Slow Dance con Sofia Carson, Be Mine, Who y Closer Than This, lanzada en diciembre pasado.



Para los fans de BTS que deseen adquirir el álbum en preventa ya pueden hacerlo a través de Weverse. Según un comunicado oficial de BigHit Music, el álbum Muse se estrenará el 19 de julio de 2024 a la 1:00 p.m. "Después del estreno de su primer álbum, Face, en el cual exploró su verdadera identidad; Muse retratará su camino en busca de una fuente de inspiración", anunciaron.

Jimin de BTS anuncia 'Muse', su segundo disco en solitario, un año después del lanzamiento de 'Face'.Fuente: Instagram: @j.m

