La novela “Café con aroma de mujer” se encuentra disponible en Netflix desde diciembre del año 2021, protagonizados por William Levy, Laura Londoño y Carmen Villalobos. La plataforma ha conseguido que este melodrama gane popularidad. Sin embargo, a pesar de haber sido estrenado en Telemundo en mayo, este no consiguió la fama que el servicio de streaming sí ha logrado.

La trama de la nueva versión se basa en Teresa Suárez, conocida como “Gaviota”, una mujer humilde y sencilla que acude durante la segunda época de cada año, acompañada de su madre Carmenza, a la Hacienda Casablanca para recolectar café cosechado.

Las otras versiones de la novela “Café con aroma de mujer”

Hasta la actualidad, solo existen tres versiones de “Café con aroma de mujer”, la novela original fue estrenada en 1994 y las otras dos adaptaciones son mexicanas que gustó al público. A continuación, se mencionará algunas de ellas.

Café con aroma de mujer

Novela colombiana protagonizada por Margarita Rosa de Francisco, que hacía de "Gaviota" y Guy Ecker, quien era Sebastián Vallejo. Esta pareja mostraba una gran química entre sus personajes y fue la novela más vista hasta la llegada de “Yo soy Betty, la fea”

Cuando seas mía

Es el primer remake de la versión mexicana, fue protagonizada por Silvia Navarro y Sergio Basáñez, a pesar de haber sido trasmitido por TV Azteca. No llego a conseguir el éxito de la original; sin embargo, en términos generales, le fue bien, llegando a alcanzar 20 puntos de rating. Esta novela fue vendida a unos 45 países, entre ellos el Perú.

Destilando amor



La protagonizaron Angélica Rivera y Eduardo Yáñez. A diferencia de las dos novelas anteriores, en esta ocasión el café fue cambiado por el tequila.



Al igual que la primera novela, esta rompió récords de audiencia durante su emisión; además, consiguieron doce nominaciones en lo Premios TVyNovelas 2008, destacando Mejor actor, actriz y telenovela.

