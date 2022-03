Shawn Mendes y Camila Cabello anunciaron su ruptura en noviembre de 2021. | Fuente: AFP

En noviembre de 2021, Camila Cabello y Shawn Mendes anunciaron su ruptura a través de sus redes sociales. En su comunicado, ambos señalaron que seguirían siendo amigos, pero no ofrecieron detalles de su separación.

Sin embargo, la cantante reveló esta semana la verdadera razón por la que su relación sentimental con el artista canadiense se terminó. En entrevista con el podcast "Apple Music 1's New Music Daily" del periodista Zane Lowe, Cabello afirmó que fue por un tema de "prioridades".

"Mis prioridades han variado y mi enfoque ha cambiado a lo largo de mi vida. Y lo mismo ha ocurrido con esos años que estuvimos juntos. Mi objetivo ahora era simplemente: ¿cómo puedo vivir una vida feliz y estar en una relación sana y feliz? Hice mucha terapia, y mis metas han cambiado", señaló Camila Cabello.

Luego añadió: "E incluso ahora, mientras estoy de promoción, si no me estoy divirtiendo, ¿cuál es el maldito punto? Creo que a medida que me hago mayor, lo que deseo en primer lugar varía. Y siento que así fue para los dos. Debido a que ambos comenzamos muy jóvenes también, estamos aprendiendo a cómo ser adultos saludables".

Camila Cabello y Shawn Mendes anunciaron su ruptura en un único mensaje a través de sus redes sociales | Fuente: Instagram / Camila Cabello

Camila Cabello sobre lidiar con la ruptura

¿Cómo manejar una separación? Camila Cabello aseguró que se refugia en un consejo que le dio su madre cuando tuvo sus "dos primeras rupturas" y estaba "devastada". Según la cantante, ella le dijo: "Estás fatal ahora y estarás fatal la próxima vez que te pase esto. Y siempre pensarás algo como: 'Oh, Dios mío, ¿cómo voy a superarlo? Nunca volveré a experimentar algo así'".

"Y la vida te demuestra que estás equivocada cada vez. Nunca sabes lo que hay a la vuelta de la esquina. Mi madre dice simplemente: 'así es la vida'", concluyó.

Como se recuerda, Cabello y Shawn Mendes anunciaron hace casi cuatro meses: "Hemos decidido terminar nuestra relación romántica, pero nuestro amor por el otro como humanos es más fuerte que nunca".

"Comenzamos nuestra relación como mejores amigos y seguiremos siendo mejores amigos. Agradecemos mucho su apoyo desde el principio y en el futuro", agregaron. Camila Cabello y Shawn Mendes se conocieron en 2014 y, tras una larga amistad, en 2019 confirmaron que habían iniciado un romance.

