Karla Sofía Gascón, la primera trans que gana le premio a mejor actriz en Cannes

La actriz Karla Sofía Gascón, poco conocida en su España natal, alcanzó la gloria en el Festival de Cannes 2024 al recibir el premio a la mejor actriz junto al elenco femenino de Emilia Pérez. En esta película, interpreta a una exnarcotraficante trans en México, el país que la catapultó a la fama.



"Quiero dedicar una parte especial de este premio a todos esos actores y actrices que nos esforzamos cada día llamando a puertas que no siempre se abren. Pues sepan que a veces esas puertas sí se abren", afirmó Gascón, visiblemente emocionada, al recibir el galardón en nombre de todas sus compañeras, Zoe Saldaña, Selena Gómez y Adriana Paz.



"Y cómo no, a todas las personas trans que sufrimos cada día el odio y la denigración", agregó, alzando la voz entre los aplausos del Gran Teatro Lumière de Cannes. "Mañana esta noticia estará llena de gente diciendo las mismas cosas terribles de siempre", lamentó, pero aseguró que, como en'Emilia Pérez, todo el mundo puede cambiar para mejor.

Karla Sofía Gascón interpretó a Lourdes en la versión para Netflix de la serie Rebelde.Fuente: AFP

¿Quién es Karla Sofía Gascón?

Nacida en Madrid en 1975 como Carlos Gascón, la actriz española comenzó su transición en 2018 y adoptó el nombre Karla Sofía Gascón. En ese mismo año, presentó su libro autobiográfico Karsia. Una historia extraordinaria. Gascón está casada con Marisa Gutiérrez y tiene una hija, Victoria Elena de 13 años.



Empezó su carrera a finales de la década de 1980, con papeles más bien discretos hasta su participación en El súper (Telecinco) en 1996, donde actuó en 21 episodios. Posteriormente, apareció en Calle nueva durante cinco capítulos (1997-1998). Más allá de otras apariciones esporádicas, su siguiente papel de mayor relevancia fue en El pasado es mañana (2005).



En 2009 se instaló en México, donde su popularidad fue creciendo gracias a papeles como el de Branko en la nueva versión de la telenovela Corazón salvaje y el del publicista Jorge Jauma en Llena de amor. Sin embargo, fue el éxito de taquilla Nosotros los nobles en 2013, la película más exitosa en la historia del cine mexicano, lo que realmente le dio la fama.



Continuó trabajando en cine y, en paralelo, interpretó diversos roles en televisión, como el de Lourdes en la serie Rebelde para Netflix en 2022. Ese mismo año, ingresó al reality MasterChef Celebrity México. En ese programa, convivió con Lorena Herrera, Alejandra Ávalos, Mauricio Mancera, Verónica del Castillo y Alejandra Toussaint; sin embargo, solo construyó una amistad con Arturo López Gavito.

Karla Sofía Gascón está casada con Marisa Gutiérrez y tiene una hija, Victoria Elena de 13 años.Fuente: AFP

¿Qué dice Karla Sofía Gascón sobre ser una mujer trans?

"Las personas trans somos personas como las demás. No soy ni más tonta ni más lista, podemos dedicarnos a las cosas por las que hemos luchado", afirmó Gastón en una rueda de prensa en Cannes, al día siguiente del estreno de Emilia Pérez. "En realidad -agregó- lo de ser trans es solo una anécdota (...) Si has conseguido ser lo que querías ser, ya no eres trans".



En 2023, estuvo envuelta en una controversia por sus comentarios sobre Wendy Guevara, participante de La Casa de los Famosos México. "Me importa un pimiento quién gane (...) No sé quién es Wendy ni Windy ni Wondy... es más, estoy hasta la madre del marketing, de los communities y del abuso del uso LGBT trans de ciertos personajes y medios para obtener relevancia", publicó en sus redes sociales.

