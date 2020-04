Cantinflas: ¿Cuál es el mayor secreto detrás del nombre artístico de Mario Moreno?

Cantinflas falleció un 20 de abril de hace 27 años. ¿Cuál fue su gran secreto en vida? | Fuente: Captura de pantalla

Mario Moreno, o simplemente Cantinflas, fue uno de los actores cómicos más famosos de México. Hoy 20 de abril se conmemoran 27 años de su fallecimiento, y recordamos el misterio detrás de su nombre artístico. Según una leyenda, nació por un grito en la “cantina inflas”. ¿Qué tiene esto de cierto?

En una entrevista para ABC, el comediante se refirió al origen de su nombre. “Es difícil para la gente señalar exactamente cuándo nació ‘Cantiflas’. Pero puedo asegurarles que nació conmigo, aunque fue hasta muchos años después que tomó forma gradualmente”, detalló en el artículo “La risa”, publicado después de su muerte.

En este mismo, Cantinflas habló sobre las dificultades y sacrificios que tuvo para lograr ser un actor. Venía de una familia numerosa y de bajos recursos económicos, pero él estudiaba en la escuela y en sus escapadas iba a actuar a una carpa.

“Me había escapado y era carpero, cantante y bailarín en una carpa. O sea, uno de esos teatros portátiles que han ido desapareciendo y que se instalaban por lo regular en las zonas más pobres y superpobladas de la ciudad de México”, contó Mario Moreno.

Desde muy joven, Cantinflas se iba haciendo un nombre en el espectáculo popular, y explica que el origen de su personaje se dio ante la presión del pánico escénico.



¿Cuál es el origen del nombre "Cantinflas"? | Fuente: Captura de pantalla

“Es entonces cuando ‘Cantinflas’ aprendió a caminar. Salí una noche y repentinamente sentí todo el impacto del miedo al escenario. Quedé paralizado momentáneamente. Entonces ‘Cantinflas’ tomó mi lugar y empezó a hablar. Habló... frenéticamente, enredadamente, sin sentido, tonterías, disparates, palabras confusas, incoherentes. Cualquier cosa antes que demostrar miedo. Dio resultado”, explicó el actor mexicano.

En los ensayos de Carlos Monsiváis, se cuenta la historia así: “De acuerdo a una leyenda, con la que él está de acuerdo, el joven Mario Moreno, intimidado por el pánico escénico, una vez en la carpa Ofelia olvidó su monólogo original. Comenzó a decir lo primero que le viene a la mente en una completa emancipación de palabras y frases y lo que sale es una brillante incoherencia”.

En ese sentido, alude a la conocida leyenda sobre el origen del nombre “Cantinflas”. Uno de los asistentes, muy molesto, grita una frase que marcaría la vida de Mario Moreno hasta su fallecimiento.

“Los asistentes lo atacan con la sintaxis y él se da cuenta: el destino ha puesto en sus manos la característica distintiva, el estilo que es la manipulación del caos. Semanas después, se inventa el nombre que marcará la invención. Alguien, molesto por las frases sin sentido grita: ‘Cuánto inflas’ o ‘en la cantina inflas’, la contracción se crea y se convierte en la prueba del bautismo que el personaje necesita”, relata Monsiváis.





El mayor secreto de Cantinflas, a 27 años de su muerte. | Fuente: Captura de pantalla

En 1984, le preguntan a Mario Moreno si el famoso nombre nació en la carpa. El actor aseguró que antes ya había trabajado en teatros y haciendo actuaciones pequeñas, pero realmente encontró a Cantinflas en esa carpa.

“En la carpa tomé ya carácter de Cantinflas. El hablar como habla Cantinflas no fue algo premeditado. Salió así... Fue una defensa mía, para no demostrar que no sabía nada... El modo de hablar de Cantinflas es una autodefensa de Mario Moreno”, aclaró.

En otra entrevista le preguntaban nuevamente por el significado del nombre, a lo que el respondía que no y agrega: “Lo inventé para camuflar mi verdadero nombre, para evitar que mi familia se enterase de que yo trabajaba en esto...”.

Por otro lado, su sobrino Javier Moreno escribió en un foro sobre el origen de Cantinflas. “Esta historia de que significa ‘inflas en la cantina’ fue creada por la gente, cosa que a Mario Moreno le causaba mucha gracia. La verdad del apodo o sobrenombre o mejor dicho del nombre del personaje que él creó, solamente él lo supo y se lo llevó a la tumba”, dijo a los seguidores de su tío.

Pese a las constantes preguntas en torno a su nombre, Cantinflas siempre tuvo en mente su objetivo principal: hacer reír, y eso era lo que mejor podía lograr con su icónica comedia. "Para mí, la sonrisa y la risa de la gente es vida. Me siento, entonces, un hombre feliz. Eso es lo que quiero: seguir brindando alegría, devolver tanto como me dan", decía Mario Moreno en vida.