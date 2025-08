"Pronto volveré a los shows": Furrey comparte video desde su casa y da nuevos detalles de su salud

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Furrey da detalles de su estado de salud en redes sociales tras ser dado de alta. | Fuente: Instagram (elfurrey)

Antonio Crespo, más conocido en el mundo de YouTube como Furrey, compartió este lunes un video desde su casa para dar detalles de su estado de salud luego de ser dado de alta tras sufrir un grave atropello semanas atrás.

Por medio de sus historias en Instagram, el streamer de 28 años recalcó que viene mejorando y que incluso ya es capaz “de ir al baño y de caminar”.

“Hola, gente. Acá estoy. Estoy en mi cama, en mi casa. Me moría de volver a casa después de más de 20 días en la clínica porque así puedo estar con mis reales (perros) que me hacen compañía y mi voz todavía no ha cambiado mucho, pero ya está mejor. Ya soy capaz de ir al baño y caminar. No mucho, pero todavía puedo hacerlo”, señaló.

En ese sentido, el youtuber español recalcó que todavía está esperando la recuperación de las vértebras de su cuello que es lo que más le dificulta para poder hacer sus actividades.

“Estamos esperando que se me curen las vértebras del cuello porque eso es lo que me tiene más jodido y poder caminar que es lo que más me embrutecer ahora pero después tengo que operarme el hombro porque lo tengo jodido”, sostuvo.

El youtuber Furrey sufrió un accidente de tránsito que lo llevó a UCI en una clínica local. | Fuente: Instagram (elfurrey)

Furrey agradeció a sus seguidores por el apoyo: “Pronto volveré a los shows”

En otro momento, Furrey agradeció a todos sus seguidores por los mensajes de aliento y por la colaboración económica en los eventos organizados para financiar su intervención en una clínica local donde estuvo internado en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

“Quiero agradecer a todos los que mandaron su apoyo, por mensaje o lo que sea. No les he contestado porque me cuesta mucho usar el celular con una sola mano. Agradezco a todos los que han colaborado con cada actividad que hemos hecho. La verdad, muchas gracias. No imaginaba que esto sería tan caro porque lo es, pero gracias a ustedes podemos pagarlo”, mencionó.

Finalmente, Furrey afirmó que pronto volverá a los shows con sus compañeros de Todo Good, a quienes mandó un emotivo video, hace unos días, para su reaparición pública.

“Estoy trabajando duro para poder caminar, poder curarme mis vertebras y poder volver a hacer show como antes. Todavía me falta un poco, pero prometo que estoy trabajando duro por poder volver. Tengan paciencia como yo lo estoy intentando tener porque esto es una mi(..) pero volveré pronto. Cuanto antes se lo esperen, voy a volver. Un beso a todos. Los quiero mucho. Muchas gracias”, concluyó.

Giselle Minchola, esposa de Furrey, informó que youtuber sufrió el robo de sus pertenencias. | Fuente: Instagram (elfurrey)

Furrey reapareció en público con emotivo video desde la clínica

Días atrás, Furrey emitió un emotivo video desde la clínica mostrando una clara mejoría después de salir de UCI.

“Hola a todos. Sigo en pie. Sigo mejorando todavía. Ya voy más de tres semanas aquí en recuperación. Como me escuchan, recién puedo hablar, usar mis manos y mi cuerpo porque he estado dormido todo este tiempo. Me siento mucho mejor”, expresó Crespo para el podcast Todo Good.

Del mismo modo, aseguró a sus compañeros que pronto estará de vuelta y que extraña “el día a día” en su trabajo como conductor y generador de contenido. "Estoy tratando de trabajar duro para volver al cien por ciento para que me vean de la mejor manera posible", exclamó.

Asimismo, el youtuber recalcó que poco a poco los médicos vienen notando su mejoría. "La doctora ha dicho que me calme y que poco a poco estaré de regreso. La recuperación ha sido milagrosa y rápida, así que todo ha sido gracias a ustedes. Muchas gracias por el cariño y el apoyo. Les agradezco de corazón”, aseveró.

Furrey agradece a sus seguidores por el apoyo y los mensajes de aliento para su recuperación. | Fuente: Instagram (elfurrey)

¿Cuándo y cómo fue el accidente de Furrey?

El pasado miércoles 9 de julio, Furrey fue atropellado en La Victoria mientras se trasladaba en scooter hacia el estadio para grabar un nuevo episodio de su programa Habla Good. Por la gravedad del accidente, fue trasladado de urgencia a la UCI con múltiples heridas.

Tras el accidente, también fue víctima de robos, ya que le sustrajeron sus documentos personales y vaciaron sus cuentas bancarias. Ello a su familia a bloquear dichos fondos y solicitar ayuda para recuperar documentos esenciales como el carné de extranjería.

En redes sociales, Giselle Minchola, esposa del streamer, también mencionó que las cuentas de las tarjetas de Furrey habían sido robadas, ya que, en el momento del accidente, alguien robó su billetera y retiró el dinero.

“Agradezco a las personas que han querido apoyar por el Yape de Toño. Yo tengo su celular a la mano, gracias a Dios no se lo llevaron. Sin embargo, les pido que ya no realicen yapes. Lamentablemente, su billetera fue tomada por personas mal intencionadas y nuestras cuentas fueron vaciadas. Ya están bloqueadas. Gracias por su apoyo incondicional”, señaló en aquel momento en sus redes sociales.

