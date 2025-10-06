Carlos Villagrán, Corbin Bleu y Sean Gunn protagonizan la Comic-Con Guatemala 2025

La convención más grande de Guatemala reunió a leyendas de la televisión latinoamericana, estrellas de Hollywood y miles de fanáticos que celebraron su amor por la cultura pop.

Este fin de semana, Guatemala se convirtió en el punto de encuentro de miles de fanáticos del cómic, el cine y las series durante la Comic-Con Guatemala 2025, una edición que pasará a la historia por su inesperada combinación de invitados: Carlos Villagrán, el eterno Quico de El Chavo del 8; Sean Gunn, actor de Guardianes de la Galaxia; y Corbin Bleu, recordado por High School Musical.

El evento, considerado el más grande e importante del país, se llevó a cabo los días 4 y 5 de octubre en el Parque de la Industria, a pocos kilómetros del centro de la Ciudad de Guatemala. Según reportó EFE, más de 20 mil asistentes disfrutaron de paneles, exhibiciones y concursos que confirmaron que la promesa del “crossover más esperado del año” no era una exageración.

El actor y guionista estadounidense Sean Gunn, conocido por su papel Kraglin en el Universo Cinematográfico de Marvel, en la Comic-Con Guatemala 2025.Fuente: EFE/ Mariano Macz

Los invitados de la Comic-Con Guatemala 2025

Además de las grandes figuras internacionales, el cartel incluyó a reconocidos actores de doblaje, como Mario Arvizu, la voz de la hermanastra más fea en Shrek y Kingsley Shacklebolt en Harry Potter; Emilio Treviño, quien interpreta a Miles Morales en las películas animadas de Spider-Man; Carlos Segundo, conocido por dar vida a Piccolo en Dragon Ball; Romina Marroquín, voz de Anna en Frozen; y Juan Carlos Tinoco, responsable de la poderosa voz de Thanos en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Sin embargo, los más esperados fueron Carlos Villagrán, leyenda de la comedia latinoamericana; Sean Gunn, quien además de participar en Guardianes de la Galaxia ha sido parte de El Escuadrón Suicida (2021) y Maxwell Lord en Superman (2025); y Corbin Bleu, el carismático actor y cantante de High School Musical, que hizo cantar y bailar a toda una generación.

No me simpatizan

Durante su presentación, Carlos Villagrán hizo un emotivo repaso por los personajes más queridos de El Chavo del 8. Mencionó entre aplausos a el Chavo, la Chilindrina, Paty y Don Ramón. Pero cuando llegó el turno de Doña Florinda, los aplausos se transformaron en una mezcla de abucheos y risas, que el actor tomó con humor.

En otro momento, Carlos Villagrán se refirió a la miniserie Chespirito: Sin querer queriendo, a la que calificó como “una mentira”. “Doña Florinda prácticamente le quitó el marido a la esposa de Chespirito. Los hijos nunca le perdonaron eso, y ellos hicieron la serie. Fue una venganza de los hijos hacia Doña Florinda”, aseguró.

También comentó, entre risas, que el personaje inspirado en él, interpretado por Juan Lecanda, no guarda ningún parecido con su verdadera personalidad: “He sido feliz toda mi vida, trato bien a la gente. Y ese personaje que hicieron… el día que lo vea, le pego”, bromeó, provocando las carcajadas del público.

