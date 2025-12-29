Anthony Hopkins celebra 50 años de sobriedad y aconseja: "Elige la vida en lugar de lo contrario"

Anthony Hopkins tiene un motivo aparte para celebrar. El icónico actor y director británico-estadounidense compartió un emotivo video en sus redes sociales donde dio a conocer que lleva 50 años de sobriedad y sin beber alcohol.

El recordado actor de Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes reflexionó con sus seguidores al contar los problemas de alcoholismo que tuvo en su juventud, motivo por el cual lo llevaron a realizar acciones en estado inconsciente.

“Aquí estamos, otro feliz año nuevo a la vuelta de la esquina. Mucha alegría, mucha diversión y todo eso. ¡Qué lo pasen genial! “, comenzó diciendo Hopkins, quien viene conmemorando su sobriedad en los últimos años.

“Felicidades a todos por cumplir otro año. Mi único problema fue que me lo pasé demasiado bien, porque hace 50 años casi me muero conduciendo mi coche en un desmayo por estar borracho. Así fue. Pero en ese momento me di cuenta de que me estaba divirtiendo demasiado. A eso se le llamaba alcoholismo”, señaló.

Del mismo modo, el actor ganador de dos premios Óscar aconsejó a sus seguidores a pedir ayuda en caso tengan el mismo problema.

“Así que, cualquiera que tenga un pequeño problema con beber demasiado, que lo vea, porque la vida es mucho mejor. Así que dejé de hacerlo. Sin presumir, busqué ayuda, y hoy, hace 50 años, fue el final”, remarcó.

“Elige la vida en lugar de lo contrario. Vida, vida, vida y más vida. Yo también cumplo 88 en dos días. Así que quizá hice algo bien, no lo sé. ¡Feliz Año Nuevo y feliz vida!”, agregó. “Un día a la vez, hoy celebro 50 años de sobriedad. Feliz cumpleaños a todos”, mencionó Hopkins en la descripción de su video.