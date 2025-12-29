Últimas Noticias
Anthony Hopkins celebra 50 años de sobriedad y aconseja: "Elige la vida en lugar de lo contrario"

A sus casi 88 años, el actor Anthony Hopkins reflexiona sobre el alcoholismo.
A sus casi 88 años, el actor Anthony Hopkins reflexiona sobre el alcoholismo. | Fuente: Instagram (anthonyhopkins)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

"La vida es mucho mejor", reflexionó el actor Anthony Hopkins en un emotivo video en sus redes sociales donde recordó haber tenido alcoholismo en su juventud.

Anthony Hopkins tiene un motivo aparte para celebrar. El icónico actor y director británico-estadounidense compartió un emotivo video en sus redes sociales donde dio a conocer que lleva 50 años de sobriedad y sin beber alcohol.

El recordado actor de Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes reflexionó con sus seguidores al contar los problemas de alcoholismo que tuvo en su juventud, motivo por el cual lo llevaron a realizar acciones en estado inconsciente.

“Aquí estamos, otro feliz año nuevo a la vuelta de la esquina. Mucha alegría, mucha diversión y todo eso. ¡Qué lo pasen genial! “, comenzó diciendo Hopkins, quien viene conmemorando su sobriedad en los últimos años.

“Felicidades a todos por cumplir otro año. Mi único problema fue que me lo pasé demasiado bien, porque hace 50 años casi me muero conduciendo mi coche en un desmayo por estar borracho. Así fue. Pero en ese momento me di cuenta de que me estaba divirtiendo demasiado. A eso se le llamaba alcoholismo”, señaló.

Del mismo modo, el actor ganador de dos premios Óscar aconsejó a sus seguidores a pedir ayuda en caso tengan el mismo problema.

“Así que, cualquiera que tenga un pequeño problema con beber demasiado, que lo vea, porque la vida es mucho mejor. Así que dejé de hacerlo. Sin presumir, busqué ayuda, y hoy, hace 50 años, fue el final”, remarcó.

“Elige la vida en lugar de lo contrario. Vida, vida, vida y más vida. Yo también cumplo 88 en dos días. Así que quizá hice algo bien, no lo sé. ¡Feliz Año Nuevo y feliz vida!”, agregó. “Un día a la vez, hoy celebro 50 años de sobriedad. Feliz cumpleaños a todos”, mencionó Hopkins en la descripción de su video.

Anthony Hopkins es recordado por su papel de Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes.
Anthony Hopkins es recordado por su papel de Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes. | Fuente: United Artists

Anthony Hopkins habló sobre el alcoholismo en su libro We Did OK, Kid

Anthony Hopkins se sinceró sobre el alcoholismo y su pasada adicción en su libro de memorias We Did OK, Kid, publicado en octubre de este 2025.

En una parte del libro, el también actor de Hannibal y Dragón Rojo recalcó que sufrió el llamado de atención de un médico, quien le confirmó que era un alcohólico a los 37 años.

Del mismo modo, en una reciente entrevista en el programa Weekend Edition de NPR, el también compositor y productor recordó que este incidente que le hizo decidir en dejar de tomar alcohol.

"Estaba conduciendo mi coche aquí en Los Ángeles, borracho, y lo perdí. Alguien me dijo: 'No, no lo perdiste. Te encontramos en la carretera con las luces encendidas'. Y me di cuenta de que podría haber matado a alguien en mi coche. Y eso fue todo. Dije: 'Necesito ayuda'", expresó.

En ese sentido, Hopkins recordó que, en diciembre de 1975, "una voz en su cabeza" le resaltó: "Se acabó. Ahora puedes empezar a vivir. Y todo ha tenido un propósito, así que no lo olvides ni un instante. Ahora sigue con tu vida. Y por eso titulé este libro: Lo hicimos bien, chico".

Anthony Hopkins alertó de un mal hábito en los actores jóvenes

Anthony Hopkins hizo una certera crítica a los actores jóvenes de Hollywood durante su participación en un evento del Festival de Cine del Mar Rojo 2025, realizado en Arabia Saudita.

El intérprete de 87 años y ganador de dos premios Oscar cuestionó la tendencia de algunos jóvenes colegas a "murmurar" en sus actuaciones, un hábito que, según dijo, podría perjudicar sus carreras.

"Los actores jóvenes tienden a murmurar", señaló Hopkins, de acuerdo con Variety. "Sé que están tratando de parecerse a Marlon Brando, pero Brando era el mejor de todos. Entendía todo. Era un hombre muy inteligente, y sabía cómo hacerlo", añadió.

Al respecto, el actor recordó una anécdota en el set con un intérprete al que escuchó hablar entre dientes. "Le dije: 'No te queda carrera si murmuras. Tu papel en esta película es contar una historia'", relató.

