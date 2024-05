Carlos Vives desata controversia en las redes por canción donde critica a Gabriel García Márquez

Carlos Vives desata controversia en las redes sociales con una canción que parece ir en contra de Gabriel García Márquez. | Fuente: TikTok: @almaparrandera

Un video protagonizado por el cantautor Carlos Vives en la casa de Silvestre Dangond en Valledupar ha desatado un intenso debate en las redes sociales. En las imágenes, se observa al intérprete de La gota fría dedicando unos versos críticos hacia el escritor Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura en 1982.



Aunque el tema no es nuevo, su resurgimiento en las plataformas digitales ha generado una tendencia entre los usuarios. La composición, titulada Aracataca espera, fue originalmente cantada por Armando Zabaleta, manifestando su descontento hacia García Márquez, autor de Cien años de soledad.

¿Qué dijo Carlos Vives sobre Gabriel García Márquez?

En la canción, se expresa el abandono percibido por parte de Gabriel García Márquez hacia su pueblo natal, Aracataca. Frases como: "Al escritor García Márquez hay que hacerle saber bien que uno la tierra donde nace es que debe querer y no hacer como hizo él, que su pueblo abandonó y está dejando caer la casa donde nació", han generado fuertes reacciones en las redes.



Vives, a través de estos versos, criticó al famoso autor de El coronel no tiene quien le escriba. En otra estrofa se le escucha cantar: “Al escritor García Márquez le han regalado dos premios y no ha sido capaz de acordarse de Aracata, su pueblo, y en vez de darle un colegio, que necesita su tierra, lo que hizo fue darle un premio que se ganó en Venezuela”.

¿Cómo reaccionaron las redes con la canción?

Los comentarios en redes sociales han sido variados, algunos respaldan la interpretación de Vives, mientras que otros condenan las críticas hacia García Márquez. La canción, compuesta como una protesta lírica hacia el Nobel colombiano, refleja el descontento del autor por la decisión de García Márquez de donar premios a movimientos políticos en lugar de contribuir al desarrollo de su pueblo.



Mientras algunos usuarios criticaron a Carlos Vives en redes sociales, otros señalaron que Gabriel García Márquez no brindó ayuda directa a su pueblo natal. "Carlos Vives no le llega ni a la sombra de lo que hizo Garcia Márquez", expresó uno de los usuarios. Otro comentó: "La canción narra hechos verídicos". Y otro comentario señaló: "Gabo era de izquierda, por lo tanto, prefería ver a su gente pasando necesidades".

Que hizo gabo por Colombia? Q hizo por Aracataca, cuántos beneficiós ayudo a crear para su pueblo? Sabe cuánto hacen las fundaciónes de Carlos vives. Dejen la ignorancia, — Juan Guillermo (@JuanGui96650326) May 13, 2024

La verdad le dolió. Bien por Vives! — Gaby (@Gabytuna) May 13, 2024

Una página de García Márquez vale más que toda la obra musical de @carlosvives. — @coleccionistademomentos (@colecci61695577) May 13, 2024

Al escritor García Márquez le tocó irse de Colombia porque lo iba a matar la misma clase dirigente putrefacta a los que estos miserables le cantan en las parrandas. @carlosvives y @SilvestreFDC son la expresión de un folclore que se arrodilló al verdugo, una página que toca pasar — Rubén Darío Correa M. (@dario_mona) May 13, 2024

El ingrato es Carlos que dejó a guillo y asu mamá en la calle. — JAIME (@JACORA07) May 13, 2024

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis