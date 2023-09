Carlos Vives llora la muerte de Ernesto 'Teto' Ocampo, guitarrista que lo acompañó en el inicio de su carrera

Ernesto 'Teto' Ocampo, el guitarrista que acompañó a Carlos Vives en el inicio de su exitosa carrera musical, murió a los 54 años luego de una batalla contra el cáncer. La noticia fue dada a conocer por el hermano del músico a través de las redes sociales, donde compartió un sentido mensaje.

"Después de unos meses de luchar con entereza contra el cáncer mi hermano se ha ido. Hermanito, espero estés tocando de nuevo San Pedro en el Espinal a dos guitarras con nuestro padre. Acá te extrañaremos y te vamos a querer eternamente", escribió.

Carlos Vives despide a su "padre musical"

Carlos Vives, quien mantuvo una estrecha colaboración con 'Teto' Ocampo, publicó un conmovedor video que recopila algunos de los momentos más significativos que compartieron juntos.

En la publicación, el intérprete colombiano describió al guitarrista como "su padre musical", destacando su papel fundamental en la producción de dos de los álbumes más emblemáticos de su carrera y del género vallenato.

"Acaba de morir mi amigo y maestro de la música Ernesto Ocampo; hace treinta años grabamos juntos nuestro primer álbum Clásicos de La Provincia; ese sonido de la guitarra en La gota fría, que irrumpió por primera vez en el vallenato, era él", expresó Vives.

"Ahí está en la carátula de nuestro álbum La Tierra del Olvido, con su guitarra y su manta arhuaca. Lo vamos a llorar y lo vamos a extrañar", añadió en su post.

A pesar de que en algún momento de sus carreras decidieron tomar caminos separados, la hermandad entre Carlos Vives y Teto Ocampo siempre permaneció intacta.

"Me siento huérfano de padre musical y será duro encontrarnos, vernos todos a la cara y decir: 'No puede ser...'. No quiso viajar más por el mundo y se dedicó a sus alumnos y a emprender el liderazgo de la arqueología musical en Colombia y América, por eso también lo llora la Sierra y los hermanos mayores, y las notas de su flauta arhuaca se escucharán por siempre", sostuvo el cantante colombiano.

Carlos Vives en contra de revictimizar América



A propósito del concierto gratuito que encabezará por el Día de la Hispanidad en Madrid, Carlos Vives compartió su perspectiva sobre la importancia de superar la "revictimización" de América. El cantante se mostró a favor de un enfoque que promueva la reaproximación cultural y emocional entre América y España.

En una antesala al evento masivo que se llevará a cabo en la Puerta de Alcalá de Madrid, el 14 de octubre, el intérprete de La gota fría se reunió con el Rey Felipe VI y le entregó una carta en la que expresó su posición sobre la cuestión panhispánica y respondió a quienes demandan una disculpa de España por la conquista y una revisión de la figura de Cristóbal Colón.

"Creo firmemente que debemos abrazarnos", declaró a EFE. Vives argumentó que, desde la independencia de los países americanos en el siglo XIX, se ha perpetuado una narrativa que se enfoca en las tragedias del pasado, como la devastación de las poblaciones indígenas, lo que oscurece tanto el presente como el pasado.

El cantante considera que aquellos eventos representaron "el choque de dos épocas y dos comunidades humanas en diferentes procesos". Sin embargo, señala que "no todas las historias de la conquista fueron iguales". Hace referencia a figuras como Rodrigo de Bastidas, originario de Sevilla, quien exploró la costa de lo que hoy es Colombia y fundó la ciudad de Santa Marta en 1525, lugar de nacimiento del propio músico.