Shakira rememoró su vínculo con Gabriel García Márquez: "Me recuerda a mí cuando estoy creando música"

Shakira compartió recientemente un emotivo video en el que reveló una parte poco conocida de su vida: su profunda amistad con el renombrado autor, Gabriel García Márquez.

La cantante narró cómo conoció al Premio Nobel de Literatura. Según la colombaia, 'Gabo' deseaba hacerle una entrevista y escribir un artículo sobre ella, algo que la joven artista encontraba intrigante.

"Nos conocimos cuando solo tenía 21 años, porque quiso hacerme una entrevista y escribir un artículo sobre mí, algo que nunca entendí", dijo para la plataforma editorial Service 95.

"A partir de ahí, fuimos muy cercanos, recuerdo que cuando nos conocimos, en nuestro primer encuentro, me dijo que le contara una historia interesante. Y yo, le dije , '¿Pero, sobre qué?'. A lo que respondió, 'Dime lo que sea, si no me la cuentas, me la invento'", recordó.

Tenían mucho en común

Además, Shakira destacó la sorprendente conexión que compartía con el autor de Cien años de Soledad, afirmando que tenían mucho en común.

"Era muy obsesivo con su trabajo, podía editar sus libros hasta 9 veces. Y eso me recuerda a mí cuando estoy en el proceso de crear música... Siempre estaba en búsqueda de la perfección, y por eso casi lo consigue", agregó.

Shakira tuvo el honor de contribuir a la banda sonora de la película Amor en tiempos de cólera, basada en la obra literaria del autor, una experiencia que la cantante describe como una fuente de inspiración para algunas de las canciones más importantes de su carrera.

Shakira: "Hay muchas cosas que todavía quiero decir, pero ya vendrá el momento"

Luego del innegable éxito que ha logrado con sus más recientes sencillos, la cantante colombiana Shakira confesó sentirse en "una luna de miel" profesional, estar "muy enamorada" de su oficio y tener aún muchas cosas que decir a través de sus canciones.

Durante la Semana de la Música Latina de Billboard, la intérprete de Ojos así -aunque no dio detalles específicos- reveló que hay temas que aún quiere expresar en su música. "Hay muchas cosas que quiero decir, cosas que probar en lo musical, pero ya vendrá el momento".

La composición se ha convertido en una "catarsis" para ella y una herramienta vital para superar momentos difíciles en su vida, como su separación del exfutbolista Gerard Piqué, después de once años de relación.

"Resulta que era menos frágil de lo que pensaba y la música ha sido mi herramienta principal de supervivencia", reconoció la cantante Barranquilla. "Me ha sorprendido la posibilidad de poder hacer limonada con los limones más agrios", manifestó.

"Soy una loba herida"

Uno de los puntos destacados de la carrera reciente de Shakira fue su colaboración con Bizarrap en sesión 53, canción que también se ha convertido en un himno de empoderamiento femenino. Al respecto, indicó: "Ser mujer tiene un significado más profundo".

Con este sencillo, "me decían cambia la letra, eso no puede salir, y yo contestaba que no soy una diplomática de las Naciones Unidas, soy una mujer, una loba herida", recordó.