La familia de la actriz comentó que Salinas atraviesa por “una difícil situación de salud, razón por la cual permanece en el área de terapia intensiva donde médicos especialistas la atienden”. | Fuente: Instagram

Televisa Espectáculos confirmó que la primera actriz mexicana Carmen Salinas, conocida por haber participado en diversos proyectos televisivos como “Abrázame muy fuerte”, “María, la del barrio”, “María Mercedes”, entre otras, ha sido hospitalizada de emergencia.

La familia de la actriz comentó que Salinas atraviesa por “una difícil situación de salud, razón por la cual permanece en el área de terapia intensiva donde médicos especialistas la atienden”.

Los medios mexicanos reportaron que Carmen Salinas fue trasladada a un hospital en la madrugada de hoy. Cerca a las 2 de la madrugada, una ambulancia llegó al hospital Star Médica, llevando a la actriz.

Algunos medios de comunicación han afirmado que Salinas fue internada por un derrame cerebral y ha sido intubada en el área de cuidados intensivos. Sin embargo, aún no hay reportes oficiales que mencionen sobre su estado actual de salud.



LA COVID-19 AFECTÓ A SU FAMILIA

Una tragedia. Eso fue lo que vivió la actriz mexicana Carmen Salinas durante la pandemia al perder a dos de sus familiares, víctimas del nuevo coronavirus, que ha causado, aproximadamente, 1,6 millones de muertes en todo el mundo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de “María Mercedes” reveló que su hermano Jorge Salinas y su cuñada María Eugenia Ríos de Salinas perdieron la vida en menos de una semana a causa de la COVID-19.

