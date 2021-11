Carmen Salinas había dejado listo su testamento, según confirmó en julio de este año. | Fuente: Instagram/@carmensalinas_56

La actriz mexicana Carmen Salinas está en coma y necesita respiración asistida, luego de ser hospitalizada de urgencia por un derrame cerebral. Unos meses antes de que sus familiares atravesaran esta preocupante situación, la estrella de 82 años dejó listo su testamento ante su posible ausencia en el futuro.

En conversación con el programa “Hoy” en julio de este año, Salinas declaró que ya había decidido los nombres de las personas que heredarían sus bienes en México, pero aún le faltaba repartir la casa en la que vive actualmente y un estudio, el cual dijo que iba a pertenecer a las hijas de Pedro, su primogénito.

Cabe destacar que, en estas mismas declaraciones, había dejado claro que su vivienda actual fue comprada por un valor de 16 000 pesos en 1966, luego de que se ganara la lotería en ese mismo año. Esta propiedad quedaría a nombre de su hija María Eugenia, indicó y aseguró que toda la organización del testamento sería para evitar problemas en la familia.

Nieta de Carmen Salinas reveló que la actriz se encuentra en estado de coma tras ser hospitalizada. | Fuente: Instagram/@carmensalinas_56

Carmen Salinas está en coma

Carmen Salinas fue hospitalizada de emergencia el pasado 11 de noviembre en una clínica privada en la Colonia de Roma, México. Allí permanece en estado de coma y con respiración asistida, mientras recibe terapia intensiva para despertar, según informaron sus familiares a la prensa mexicana.

“Actualmente mi abuelita está en estado de coma, el diagnóstico es un derrame cerebral en la parte del tallo”, dijo su nieta Carmen Plascencia. “Está con respiración asistida. Se empezó a sentir mal de un momento a otro. El diagnóstico es delicado”, agregó sobre el estado de salud de la artista y política.

Por otro lado, su sobrino Gustavo Alfredo Briones también brindó algunos detalles: “Está muy delicada, está grave y estamos esperando que nos digan los doctores qué procede. Sus órganos están perfectamente, el doctor nos dijo que están perfectos y responde a todo, solo es el coma”.

