Carmen Salinas necesita una traqueotomía y gastrostomía, según informó la familia de la actriz que lleva 12 días hospitalizada tras sufrir hemorragia cerebral. | Fuente: Instagram

La actriz Carmen Salinas lleva 12 días hospitalizada luego de sufrir una hemorragia cerebral y esta vez, tendrá que ser sometida a una traqueotomía y gastrostomía, según informó la familia de la mexicana a los medios.

De acuerdo con su nieta Carmen Plascencia y su sobrino Gustavo Briones, los médicos de cabecera le revelaron que necesitará dos intervenciones quirúrgicas:

“Vamos a empezar con los procesos que se siguen que es la traqueotomía, que se va a hacer mañana, y el jueves le harán la gastrostomía. Entonces no es grave, son los pasos a seguir. La intubación lastima las cuerdas vocales y los labios. Ella está en riesgo de infecciones”, informó la familia.

Asimismo, indicaron que Carmen Salinas se someterá a nuevas tomografías para ver cómo va la hemorragia, sin embargo, comentaron que, hasta el momento, está estable.

Carmen Salinas dejó su testamento listo

La actriz mexicana Carmen Salinas está en coma desde hace dos semanas y necesita respiración asistida, luego de ser hospitalizada de urgencia por un derrame cerebral. Unos meses antes de que sus familiares atravesaran esta preocupante situación, la estrella de 82 años dejó listo su testamento ante su posible ausencia en el futuro.

En conversación con el programa “Hoy” en julio de este año, Salinas declaró que ya había decidido los nombres de las personas que heredarían sus bienes en México, pero aún le faltaba repartir la casa en la que vive actualmente y un estudio, el cual dijo que iba a pertenecer a las hijas de Pedro, su primogénito.

Cabe destacar que, en estas mismas declaraciones, había dejado claro que su vivienda actual fue comprada por un valor de 16 000 pesos en 1966, luego de que se ganara la lotería en ese mismo año. Esta propiedad quedaría a nombre de su hija María Eugenia, indicó y aseguró que toda la organización del testamento sería para evitar problemas en la familia.

