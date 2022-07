Carmen Villalobos contó las razones por las que no tiene hijos. | Fuente: Twitter

Carmen Villalobos contó las razones por las que no desea convertirse en mamá. La actriz colombiana comentó que muchos de sus fanáticos le han preguntado por qué no es madre si ya contrajo matrimonio con Sebastián Caicedo.

Estas preguntas generaron una serie de incomodad en la protagonista de “Café con aroma de mujer” quien catalogó estas aseveraciones como cavernícolas. Además, confesó que así se siente tranquila.

“Esa pregunta es muy complicada porque a veces uno se anima y dice ‘qué rico’, otras veces se me quitan las ganas por completo. Después otra vez lo vuelvo a ver y digo: ‘mmmm, ¿por qué no?’. Veo a mis amigas con bebés y digo que tal vez sí”, dijo la artista.

Asimismo, Carmen Villalobos comenta que no es sencillo cuidar un bebé porque es una gran responsabilidad y, por el momento, prefiere hacerse cargo de sus mascotas quienes también forman parte de su familia.

“Tengo tres bendiciones peludas y pienso que con perritos es difícil, ¡imagínate con bebés de verdad! No sé. La última palabra sólo la tiene Diosito. Está muy complicado traer un bebé al mundo”, agregó.

Carmen Villalobos negó separación con Sebastián Caicedo

La actriz colombiana Carmen Villalobos descartó que su matrimonio con Sebastián Caicedo haya llegado a su fin. Si bien sus fanáticos comenzaron a especular que ya no estaban juntos, porque no subían fotos de ambos, la protagonista de “Sin senos no hay paraíso” respondió a las dudas:

“Lo que pasa es que cuando siempre has mostrado la relación y cuando ha sido como muy público, es un poquito como raro ya no vernos. Eso fue una decisión que tomamos desde principio de año como separar las carreras, separar los seres humanos, pues porque él sigue teniendo su vida, yo sigo teniendo la mía y a veces eso se estaba mezclando y ocasionando como rollos, entonces decidimos como ya que no nos vean juntitos”, comentó para el programa MezcalTV.

Asimismo, Carmen Villalobos indicó que cada uno está realizando sus sueños y eso no significa que estén separados: “Sí, decidimos como dejar descansar de alguna manera las redes sociales de la relación. Pero no, ahí estamos”, agregó.

Tras la aclaración, la colombiana sostuvo que su esposo Sebastián Caicedo está trabajando en sus proyectos personales mientras que ella está en las grabaciones de ‘Hasta que la plata nos separe’:

“Él está en Bogotá en sus proyectos. Ahorita está como muy metido en el tema espiritual y de motivación, cosa que me parece superchévere”, finalizó.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x05 Series y películas a las que siempre regresamos + nuestras recomendaciones

Todos tenemos una serie o película que no nos cansamos de ver. Si la encontramos empezada, la dejamos puesta, o entramos a nuestra aplicación favorita y es nuestra "vieja confiable". En este episodio hablamos de esas producciones que no tienen pierde y además te dejamos nuestras recomendaciones, para luego terminar con recomendaciones por el Día del Padre (sí, grabamos antes, pero tú escucha no más).