¿Reconciliados? Onelia Molina es captada pasando la noche en casa de Mario Irivarren

Onelia Molina y Mario Irivarren habrían retomado su relación. Esto, en medio de rumores de reconciliación entre ambos luego de asegurar que no regresarían tras su rompimiento público como consecuencia de comentarios polémicos en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao el último 26 de abril.

En los últimos días, ambos mostraban su complicidad en Esto es guerra donde se ponían “nariz con nariz” como parte de un reto del reality de competencia. Del mismo modo, la odontóloga y el conductor de televisión fueron vistos en una boda disfrutando con el mismo grupo de amigos.

Ahora, las cámaras de Magaly TV: La Firme captaron a Onelia Molina llegando a las 11.50 de la noche a la casa de Mario Irivarren ubicada en San Isidro. Del mismo modo, el programa de espectáculos pudo grabar a Molina saliendo del lugar a las 10 de la mañana del día siguiente.

“¿Qué fue lo que sucedió ayer? ¿Cerraron ciclos? ¿Fue la reunión de cierre de ciclos?”, preguntó la reportera del programa a Onelia Molina, quien evitó dar declaraciones subiendo a su camioneta. La misma reacción tuvo Irivarren al ser alcanzado por la periodista. “¿Cómo has pasado la noche de la reconciliación, Mario?”, le dijo sin tener respuesta.

“Esto es morbo. Ampayamos a Onelia Molina entrando a la casa de Mario Irivarren por la noche y saliendo al día siguiente por la mañana”, expresó la voz en off del adelanto del programa de Magaly TV: La Firme exponiendo a ambas personalidades de televisión.

Onelia Molina descartó romance con Patricio Parodi tras polémica audios. | Fuente: Instagram (oneliamolina_)

Onelia Molina descartó romance con Patricio Parodi

Onelia Molina descartó que tenga algún tipo de romance con Patricio Parodi. Esto, luego de unos audios difundidos por Magaly TV: La Firme donde se interpreta que la modelo estaría buscando encontrarse con su compañero de Esto es guerra mientras conversaba con su amigo Piero Arenas en el festival ‘Cochinola’, en Chorrillos.

“Si ves al ‘Pato’ me avisas”, le dijo la influencer a Piero mientras que este le preguntó: “¿Te lo vas (…)”? “Recontra”, respondió Onelia dejando entrever que buscaba a Parodi para algún encuentro íntimo, avivando el posible romance entre ambos.

Sin embargo, la empresaria y odontóloga negó que haya tenido esa intención y que solo buscaba a Patricio porque este le dijo que se sentía mal.

“Ese día Patricio me dice que se sentía mal como si lo hubieran 'pepeado'. Es cuando yo me preocupo y le digo 'ok, Pato. Estaré atenta. Vemos cómo va la noche'. Yo me voy al baño, regreso y ya no estaba, entonces yo lo busco. Me preocupé y en eso me encuentro con Piero”, declaró Onelia al programa Amor y fuego.

“No recuerdo las palabras exactas, pero le dije: 'Si ves a pato, me avisas' y él me dice sí, pero está hecho 'concha'. Esas fueron sus palabras, yo entendí que me dijo que (Patricio) estaba mal. Yo le digo ‘recontra’ porque estaba recontra mal”, explicó.

En ese sentido, Onelia Molina negó cualquier vínculo fuera de la amistad con Parodi y recalcó que este es amigo de ella y de su expareja Mario Irivarren.

“A Patricio le tengo mucha consideración. Es muy amigo mío. Hemos viajado en grupo cuando yo estaba en mi anterior relación (con Mario Irivarren). Es muy amigo de mi expareja y definitivamente por ahí no es”, aseveró.

Onelia Molina y Mario Irivarren terminaron su relación tras boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. | Fuente: Instagram (oneliamolina_)

Onelia Molina terminó su relación con Mario Irivarren

El último 5 de mayo, Onelia Molina dio a conocer su ruptura con Mario Irivarren tras la polémica durante la fiesta de Alejandra Baigorria y Said Palao donde este le dijo a Baigorria que llamaría a su expareja Vania Bludau quien estaba detrás de él en el evento.

“Hago de conocimiento público que he decidido poner fin a mi relación con Mario Irivarren. No ha sido una decisión fácil, considerando el tiempo compartido y el cariño construido, pero sí ha sido una decisión necesaria para mi paz y tranquilidad”, escribió la modelo en un comunicado.

En ese sentido, Onelia recalcó que, a pesar del cariño que ambos se tienen, optó por seguir con su vida “por caminos separados”. “Ha llegado el momento de seguir caminos separados. Me quedo con el amor, el respeto y el afecto que existieron durante estos dos años de relación”, señaló.

Finalmente, agradeció a Mario Irivarren por comprender su decisión de concluir con su romance luego de la exposición pública a la que fue sometida en los últimos días. “Agradezco su comprensión y el respeto hacia mi espacio personal”, concluyó.

Onelia Molina emitió comunicado sobre el fin de su relación con Mario Irivarren.Fuente: Instagram (oneliamolina_)

