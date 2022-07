Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo tenían más de 13 años de relación y dos de matrimonio. | Fuente: Instagram

Lo hizo oficial. Después de tantos rumores de separación, Carmen Villalobos confirmó su ruptura con su aún esposo Sebastián Caicedo. Tras más de 13 años de relación, la pareja decidió tomar caminos por separado “hace un tiempo”.

Por medio de un video en sus redes sociales, la actriz colombiana fue la única en dar declaraciones indicando que será lo único que dirá al respecto. “Estoy aquí frente a todos ustedes que me han acompañados por tantos años y que lo siguen haciendo para confirmarles que ya hace un tiempo Sebastián (Caicedo) y yo tomamos la decisión de separarnos”, dijo al inicio.

Si bien Carmen Villalobos indicó que para algunos fue sorpresa y otros ya se lo esperaban, consideró que este era el momento adecuado para decir la verdad. “Lo más importante para mí, es su felicidad”, agregó.

Al finalizar, la protagonista de “Sin senos no hay paraíso” pidió respeto a sus seguidores y a los medios que entiendan este proceso en su vida ya que, para ella, no será fácil sobrellevar los comentarios.

Como se recuerda, Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo se casaron en octubre de 2019 en una playa de Cartagena (Colombia), a la que asistieron sus todos sus amigos y familiares. Sin embargo, en una oportunidad reveló que se casaron cuatro veces, pero nunca llegaron a revelar los detalles de todas las ceremonias.

Carmen Villalobos y la vez que negó separación con Sebastián Caicedo

A inicios de julio de este año, Carmen Villalobos descartó que su matrimonio con Sebastián Caicedo haya llegado a su fin. Si bien sus fanáticos comenzaron a especular que ya no estaban juntos, porque no subían fotos de ambos, la protagonista de “Sin senos no hay paraíso” respondió a las dudas:

“Lo que pasa es que cuando siempre has mostrado la relación y cuando ha sido como muy público, es un poquito como raro ya no vernos. Eso fue una decisión que tomamos desde principio de año como separar las carreras, separar los seres humanos, pues porque él sigue teniendo su vida, yo sigo teniendo la mía y a veces eso se estaba mezclando y ocasionando como rollos, entonces decidimos como ya que no nos vean juntitos”, comentó para el programa MezcalTV.

Asimismo, Carmen Villalobos indicó que cada uno está realizando sus sueños y eso no significa que estén separados: “Sí, decidimos como dejar descansar de alguna manera las redes sociales de la relación. Pero no, ahí estamos”, agregó en ese entonces.

Tras la aclaración, la colombiana sostuvo que su esposo Sebastián Caicedo está trabajando en sus proyectos personales mientras que ella está en las grabaciones de ‘Hasta que la plata nos separe’:

“Él está en Bogotá en sus proyectos. Ahorita está como muy metido en el tema espiritual y de motivación, cosa que me parece superchévere”, finalizó.

