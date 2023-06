Actriz de 'Carrusel' revela que Ludwika Paleta "era igualita" a 'María Joaquina' en la vida real

Treinta años después de haber formado parte del elenco de 'Carrusel', la actriz Christel Klitbo, famosa por interpretar a Valeria Ferrer en la telenovela mexicana de 1989, hizo una revelación que involucró a su compañera de reparto Ludwika Paleta, mejor conocida en la ficción como María Joaquina.

A través de su cuenta en TikTok, la intérprete se animó a responder algunas preguntas de su paso por la recordada producción de Televisa, la cual mostraba la vida cotidiana de un grupo de alumnos y su profesora, "la maestra Jimena".

¿Qué dijo de Ludwika Paleta?

Christel Klitbo comentó que no se acordaba de muchas cosas de 'Carrusel', pero mencionó las veces que los protagonistas tenían una predilección especial de llevar sus juguetes nuevos al set de grabación.

"Me encantaría tener una anécdota para contarles de 'Carrusel', pero la verdad es que no me acuerdo de casi nada. No me acuerdo de una anécdota en particular. Me acuerdo de que éramos muchos niños y que siempre que salía un juguete o algo, todos lo llevábamos", recordó.

Asimismo, Klitbo mencionó que fue víctima de bullying en aquel entonces ya que era la más pequeña de todos los niños. Además, llamó la atención al asegurar que Ludwika Paleta era igual fuera y dentro de grabación.

"Me buleaban un montón porque era la más pequeña o una de las más pequeñas del elenco, y que Ludwika era igualita en la vida real y en la novela. Mi mejor amiga en toda la novela fue la que hacía de Laurita, Hilda Chávez", concluyó.

¿Cómo era María Joaquina en 'Carrusel'?

María Joaquina (Ludwika Paleta) era una niña rica, hija de un renombrado y prestigioso médico, el Dr. Miguel Villaseñor. Presumida y egoísta, pasaba por alto a sus compañeros, pero con el tiempo aprendió a valorar las cosas importantes en la vida.

Una de las lecciones que la clase le da es aplicarle "la ley del hielo" debido los maltratos constantes a varios niños, pero en especial, a Cirilo, haciéndola caer en una depresión que le hace entender que sus compañeros también tienen sentimientos. En la trama fue secuestrada, pero rescatada por sus amigos y el fiel Cirilo.

Al final de la telenovela novela, María Joaquina se ve forzada a besar a Cirilo tras ganarle a Jorge del Salto en una dramática carrera de miniautos.