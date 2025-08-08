Ana Siucho regresó al Perú para encontrarse con Edison Flores, revela Magaly Medina

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ana Siucho regresó al Perú. La todavía esposa de Edison Flores vino a Lima junto a sus dos pequeñas hijas a un mes de conocerse la separación del futbolista peruano, quien compartió un reflexivo mensaje en su cuenta de Instagram en los últimos días

Fue Magaly Medina quien señaló que la empresaria arribó al país desde Estados Unidos el último 23 de julio, según un reporte de Migraciones. “Quienes volvieron a verse después de algún tiempo son ‘Oreja’ Flores y Ana Siucho. Tenemos el reporte de Migraciones. Ella entró calladita”, señaló la periodista mostrando el certificado del movimiento migratorio.

Asimismo, la conductora de Magaly TV: La Firme recordó que esta no es la primera vez que Siucho viaja con sus hijas para encontrarse con Edison Flores.

“¿Por qué Edison no va (a Estados Unidos)? ¿Le tienen prohibido el ingreso? ¿Perdió la Visa? Él no viaja a ver a sus hijas que viven con su mamá en Miami. No. Es ella quien trae a los hijos. La última vez los llevó a Argentina cuando él jugó un partido ahí”, señaló.

A finales de mayo de este año se pudo ver a Edison Flores y Ana Siucho en la recepción de un hotel en Buenos Aires, Argentina, luego de que el delantero disputara un partido con su club Universitario de Deportes contra el equipo de River Plate.

“Ahora, ella está en Perú. Casualmente, estos días que Ana Siucho visita el Perú y trae a los hijos para que vean al 'Oreja', él se ha puesto reflexivo en sus redes sociales y ha puesto eso, que es algo sacado de Internet”, señaló la ‘Urraca’ exponiendo imágenes de las historias publicadas por Siucho en restaurantes en Lima.

Edison Flores comunicó el fin de su relación con Ana Siucho en sus redes sociales. | Fuente: Instagram

Magaly Medina sobre post de Edison Flores: “Este hombre no se sentía libre”

Edison Flores sorprendió a sus seguidores al compartir un reflexivo mensaje sobre inteligencia emocional. Esto, a un mes de confirmarse su separación de Ana Siucho.

“Y un día te das cuenta (...) que no era el éxito lo que más llenaba, ni tener todo bajo control. Que lo más valioso era despertarte en paz, comer sin culpa, decir que 'no' sin miedo, respirar hondo y sentir que estás aquí, presente. Que era quedarte en silencio y sentirte bien con eso”, se lee en el post del jugador en Instagram.

Flores resaltó la calma como uno de los elementos fundamentales de la vida, deslizando que la tiene ahora después de separarse de Siucho. "Abrazar más, soltar más. Tener menos cosas, pero más calma. Sentirte libre, aunque no tengas todas las respuestas. Que el lujo más grande era poder elegirte cada día. Y que nada se compara con la tranquilidad de estar en paz contigo”, concluyó el mensaje.

Al respecto, Magaly Medina señaló: “Cuando uno cuelga algo es porque uno se siente identificado. Su proclamación de libertad es un poco a destiempo, después de varios años de matrimonio y dos hijos. Hay que pensar en ese tipo de situaciones mucho antes”.

Para la periodista, el mensaje de Flores evidenciaría una tensión en el matrimonio con Ana Siucho. “Él puso esto que seguro interpreta su sentir en estos momentos”, acotó.

“Él habla como si hubiera estado viviendo en una cárcel donde no podía hacer nada, donde no vivía en paz y que ni siquiera comía bien (…) Este hombre no se sentía libre”, agregó.

Edison Flores compartió un reflexivo mensaje en su cuenta oficial de Instagram.Fuente: Instagram (edisonflores1020)

Edison Flores comunicó el fin de su relación con Ana Siucho

Edison Flores y Ana Siucho confirmaron el fin de su relación luego de varios meses donde se mostraban distantes el uno del otro y tras la difusión de supuestos romances ajenos a su matrimonio ventilados por programas de espectáculos.

A través de un comunicado, compartido el 30 de junio en su cuenta de Instagram, se conoció que el futbolista ya estaba separado de la empresaria desde hace un tiempo atrás pidiendo respetar la privacidad de su familia.

"Por medio del presente quiero hacer de conocimiento público que estoy separado desde hace unos meses atrás. Sin embargo, continuamos trabajando en conjunto en la crianza y bienestar de nuestras hijas. Agradezco de antemano el respeto a la privacidad de mi familia y la mía en este momento. No realizaré más comentario al respecto”, se lee en el mensaje difundido por el volante nacional.

Edison Flores eliminó todas sus publicaciones en redes sociales tras separarse de Ana Siucho.Fuente: Instagram (ana_siucho53)

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis