Tenoch Huerta ha sido acusado de agresión sexual por la activista María Elena Ríos

Después de que Jonathan Major fuera acusado de agredir a una mujer, otro actor de Marvel está en el ojo del huracán. Por medio de las redes sociales, al activista mexicana María Elena Ríos llamó depredador a Tenoch Huerta, protagonista de “Black Panther: Wakanda Forever”.

En una serie de tuits se quejó contra “Poder Prieto”, colectivo al que pertenece Huerta, la joven que también es saxofonista -y que fue atacada con ácido en el 2019- arremetió contra el artista quien, supuestamente, no le pagó por su participación en un podcast.

“Además de violentos por defender al DEPREDADOR de Tenoch Huerta, explotadores (...) Son ‘antirracistas’ pero internamente son súper violentos”, escribió en su mensaje. Como respuesta, el colectivo aseguró que no era su responsabilidad de darle un pago porque nunca se transmitió el material.

Inconforme con ese comentario, María Elena Ríos aseguró que no permitirá que usen su imagen y calificó a “Poder Prieto” como “una secta que protege violadores sexuales”, en referencia al actor mexicano.

Muchos de sus seguidores externaron que la acusación era muy fuerte y que necesitaba pruebas para demostrar lo que está diciendo. Le preguntaron si fue Huerta quien la agredió sexualmente y ella respondió que sí.

“Es muy difícil hablar del abuso emocional y abuso de poder de un depredador sexual que es amado en el mundo por interpretar a un personaje de una película como Tenoch Huerta. En apariencia encantador, la gran característica de un narcisista + una buena porción de victimización”, escribió en otro tuit. Hasta el cierre de esta nota, el artista no se ha pronunciado al respecto.

Dejen de compartir cosas de mí, se los dejé muy claro la última vez.



No voy a permitir que su marca y empresa levante su podrida imagen con la mía.



Secta que protege a violentadores sexuales como @TenochHuerta. — •𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐑í𝐨𝐬 🎷 (@_ElenaRios) June 10, 2023

¿Quién es María Elena Ríos?

María Elena Ríos tenía 26 años en diciembre del 2019, cuando dos sujetos le rociaron ácido en todo el cuerpo. El presunto autor intelectual del ataque es su expareja y exdiputado local Juan Antonio Vera Carrizal, quien habría coordinado esta agresión junto a dos cómplices, luego de que ambos terminaran su relación.

“Me vaciaron aproximadamente 2 litros de ácido sulfúrico y perdí mucha piel de mi cuerpo: la piel de mi cara, de mi cuello, de mi pecho, de mis brazos y también de las piernas. Ya vi la muerte, ya la sentí”, dijo la joven a CNN y agregó que al ser atacada se le hizo imposible ponerse de pie.

Cuando su madre acudió a socorrerla solo atinó a abrazarla, sin darse cuenta que el ácido también estaba quemando su cuerpo. “Mi mamá me abrazó y se quemó su pancita y sus brazos. Después reaccionó y se fue corriendo detrás de él, pero ya no lo alcanzó”, contó la joven saxofonista entre lágrimas.

Las autoridades mexicanas ya dispusieron la captura del presunto autor intelectual del crimen; sin embargo, este todavía se encuentra prófugo, por lo que María Elena Ríos teme por su vida y la de su familia.

“Me decía que si yo algún día lo llegaba a engañar, que lo pensara dos veces, porque me iba a meter en un problema, que se las iba a pagar, porque yo no sabía el poder que él tenía. Tengo mucho miedo por mí, por mi familia, por mis papas, porque si esta persona se atrevió a agredirme de esta manera, a cambiar mi vida, ahora que esto se ha viralizado qué no me querrá hacer”, refirió.