Hace exactamente un mes, la actriz Thelma Fardín, quien fue parte de la novela juvenil “Patito Feo” en el 2008, denunció al actor Juan Darthés de haberla violado cuando ella apenas tenía 16 años, compartiendo su desgarrador testimonio con el colectivo “Actrices argentinas”. Sin embargo, 30 días después, su media hermana, Carla Lescano, afirmó no creerle tras acusar al actor brasileño y que ella padece de problemas psiquiátricos.

En una entrevista radial, Lescano puso en duda todas las acusaciones de la actriz contra el ex compañero de Gianella Neyra mientras estaban en gira por Nicaragua.

"Yo no sé si hubo una situación porque Darthés me dejó un poco sin argumentos cuando dijo que ella fue quien lo quiso avanzar. Evidentemente, una situación hubo. Yo no puedo decir que eso fue mentira, pero estoy segura de que él no la violó", dijo Carla en Radio del Centro.

En la entrevista completa, la medio hermana de Fardín acusó que la actriz no presentó nunca ninguna señal de haber sufrido abuso sexual.

"Yo no sé cuál fue la otra situación, pero estoy segura de que no hubo la situación carnal de la que ella habló. Además, conociendo el perfil de Thelma y como se dan las cosas, cualquier persona que fue violada, y te estoy hablando en primera persona, tu vida cambia cien por ciento para toda la vida. Desde los 16 años hasta hoy la vi muchas veces y en ningún momento esbozó la posibilidad de haber sido violada. La vi reiteradas veces después de este supuesto suceso tan escalofriante que contó ella", dice en un audio difundido en Facebook.

Además, continuó acusándola diciendo que Thelma Fardín ya había intentado acusar de abuso a la ex pareja de su mamá. "Ella ya quiso exponer a una pareja de mi mamá por la misma mentira. La persona le dijo a mi mamá 'yo te quiero mucho, te aprecio, pero no voy a pasar por las mentiras de esta chica'. Ella, todo el tiempo, trató de buscar una situación similar a la mía… [...] La primera denuncia que le hice al papá de Thelma no fue por abuso, fue por golpes, golpes fuertes. Yo estaba lastimada. Eso fue desde los 7 a los 12", contó.



LA DENUNCIA

La actriz Thelma Fardín, quien participó en la novela “Patito Feo” en el 2008, denunció al actor Juan Darthés de haberla violado cuando ella apenas tenía 16 años.

Ella compartió su desgarrador testimonio con el colectivo “Actrices argentinas”. En medio de lágrimas, la actriz de 26 años recordó que ambos estaban en una habitación de hotel, cuando él le pidió que “lo tocara”.

"Él me dijo que se lo tocara (el pene) y enseguida me tiró en la cama y empezó a practicarme sexo oral. Yo le decía que no", afirmó la joven actriz y enseguida añadió que después él la "penetró". "Me agarró la mano y me hizo que lo tocara para que sintiera su erección. Me dijo 'mirá como me ponés'”, agrega.

“Me tiró en la cama, me corrió el shorcito y empezó a practicarme sexo oral. Yo seguía diciendo que no y me metió los dedos. Le dije 'tus hijos tienen mi edad' pero no le importó. Se subió encima mío y me penetró", finalizó.