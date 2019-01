Esta es la tercera acusación por conducta sexual inapropiada en contra del actor argentino.

Sale a la luz una nueva denuncia por conducta sexual inapropiada contra el actor argentino Juan Darthés. Esta vez, fue la actriz y ex conductora de televisión argentina Andrea Campbell, quien lo acusó por tocamientos indebidos en un evento público hace 10 años.

Según contó Campbell, el actor le dio una palmada en el trasero durante una cena navideña que habían organizado entre varios amigos. Ella reveló que, luego de protagonizar este episodio, él actuó con total frescura.

“Una vez, en una cena de amigos, yo estaba de espaldas y él apareció, me dijo ‘Vamos a comer’ y me tocó la cola. Enseguida, se rio y dijo que me había confundido con su mujer María, que estaba ahí y también se rio”, contó la actriz.





Andrea Campbell asegura que la diferencia física entre ambas era notoria, pues recién había dado a luz a su hija. “Estaban mi marido y mis hijos ahí. Fue muy incómodo. Hoy me hace ruido (por las denuncias en su contra)”, comentó.

“Lo sentí como una actitud de macho alfa, de dominación… no sé si fue una equivocación. Pero ahora ya no sé, porque realmente creo que lo que el abusador quiere es someter al otro”, acotó la ex conductora.





Como se recuerda, a inicios de diciembre del año pasado, la actriz Thelma Fardín denunció a Juan Darthés por violación sexual. Ella reveló que el actor abusó sexualmente de ella cuando aún era menor de edad.

A raíz de esta acusación, el actor decidió refugiarse en Brasil, mientras espera ser requerido por la justicia nicaragüense, donde Fardín presentó su denuncia.

Darthés ya había sido acusado por abuso sexual en el 2017, cuando las actrices Calu Rivero, Anita Coacci y Natalia Juncos lo acusaron por este delito. En ese caso, el actor fue declarado inocente.