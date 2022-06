María Alexandra Catherine Siachoque Gaete es una actriz colombiana, reconocida por sus interpretaciones en telenovelas. | Fuente: Instagram

La actriz colombiana Catherine Siachoque comenzó la universidad en el 2019 donde compartía su tiempo entre su casa de estudios en Miami y sus trabajos en la televisión como ser la villana de “La mujer de mi vida”, novela de Telemundo.

Sin embargo, su carrera recién ha comenzado ya que, por medio de sus redes sociales, anunció que ha iniciado y convalidado sus estudios en la prestigiosa Universidad de Harvard.

"Estudiar en Harvard era algo que no estaba dentro de mis posibilidades, pero ahora es un hecho. Estar sentada en la Escuela de Negocios de Harvard aprendiendo de mis profesores todas unas eminencias y de mis brillantes compañeros es un regalo de Dios y de la vida", compartió Catherine Siachoque.

Asimismo, no pudo ocultar su felicidad de presumir a Anita Elberse, una de sus maestras: "Había leído su libro, la admiraba, soñaba con conocerla y ahora soy su alumna", continuó la protagonista de ‘Sin senos sí hay paraíso’.

Catherine Siachoque: “La edad es solo un número”

La actriz colombiana tiene 50 años y aseguró que la edad está solo en la mente por lo que las personas pueden cumplir sus sueños con dedicación, constancia y mucho trabajo.

"No paren de creer en ustedes, no importa lo que la gente opine, no importa en qué momento de la vida se encuentren, trabajen duro por lo que quieren, luchen por sus sueños y el momento llegará. Quería compartir este que es uno de los momentos más felices e importantes de mi vida. Gracias por acompañarme y apoyarme siempre, aunque algunas veces esté alejada de las redes (con justa razón, ahora lo saben)", finalizó Catherine Siachoque.

Los mensajes de felicitación llegaron por montones, pero fue el de Carolina Gaitán, su hija en ‘Sin senos sí hay paraíso’, quien se mostró orgullosa de su logro: "Te adoro. Te admiro por toneladas. Esto es enorme", escribió.

