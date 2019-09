Portada de "Courage", el nuevo disco de Céline Dion. | Fuente: Instagram

La famosa cantante Céline Dion ha decidido abrirse sobre su vida sentimental, a pesar de que aun no está saliendo en citas, luego de quedar devastada por la muerte de su esposo y mánager, René Angélil.

En una entrevista con Today este miércoles, la cantautora de 51 años reveló que todavía está soltera, pero que su situación la lleva a extrañar algunos momentos que suelen vivirse en una relación sentimental.

“No salgo en citas. No estoy lista para salir. (…) Tengo mucha suerte de tener a tantas personas rodeándome que me hacen reír, pero aun así extraño ser tocada. Extraño ser abrazada. Extraño que me digan que soy hermosa. Extraño lo que un novio y un esposo harían”, explicó la intérprete de “The Power of Love”.

UN LARGO AMOR

Cabe recordar que la exitosa artista y el músico estadounidense estuvieron casados durante 22 años, antes de que Angélil perdiera su batalla contra el cáncer de garganta, por lo que falleció a la edad de 74, en enero del 2016.

La pareja se conocía desde hace muchos años, y el músico venía conduciendo la carrera de la artista desde 1980, cuando ella tenía apenas 12 años. Tras casarse, la pareja tuvo tres hijos: René-Charles, y los gemelos Eddy y Nelson.

A pesar de que han pasado tres años desde su partida, Céline Dion sigue pensando en su exesposo todos los días. “Antes de hablar pasa por mi mente. Creía tanto en él y sigo haciéndolo”, dijo durante la entrevista.

La pareja comenzó su relación en 1987, cuando Céline Dion tenía a penas 20 años. | Fuente: Instagram

SU CARRERA CONTINÚA

Dion ha lanzado tres nuevas canciones que formarán parte de su más reciente producción discográfica llamadas “Courage”, “Lying Down” e “Imperfections”.

Las canciones abordarán las emociones de Dion tras la muerte de su compañero, y lo que representó para ella y para sus hijos el perder a su padre. Asimismo, habla sobre cómo encontró la fuerza para seguir adelante. “Así es la vida y sé que en el coraje que tengo en este momento, fue el que él me dio durante toda mi vida”, comentó.