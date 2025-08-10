"Me siento feliz por su compañía": Salvador del Solar reveló sus próximos planes con Ana María Orozco

En conversación con RPP, el actor y director de cine habló sobre su relación con Ana María Orozco y cómo ambos reciben el cariño del público desde que esta se hizo pública.

Salvador del Solar y Ana María Orozco juntos tras el estreno de 'Ramón y Ramón'. | Fuente: RPP

El amor está en el aire. Salvador del Solar y Ana María Orozco se encuentran en Lima y, como era de esperarse, su visita no ha pasado desapercibida. El actor y director peruano regresó para presentar su nueva película en el Festival de Cine de Lima, acompañado por la estrella colombiana recordada por su icónico papel de Beatriz Pinzón Solano en la telenovela Yo soy Betty, la fea.

El sábado por la noche, ambos asistieron al estreno de Ramón y Ramón en el Teatro NOS, en San Isidro, acompañados por el elenco de la película. En la alfombra y durante la función, no escatimaron en gestos de cariño. Al finalizar, Salvador posó para las cámaras junto a Ana María, protagonizando un momento romántico cuando él le dio un tierno beso en la mejilla.

La relación se hizo pública en julio de 2024, cuando comenzaron a compartir en redes sociales mensajes que evidenciaban su cercanía. La confirmación llegó cuando Ana María publicó fotos de ambos en la presentación de Betty la fea: La historia continúa, durante un evento en Bogotá, con el mensaje: “Con la mejor compañía”, acompañado con Salvador.

El cariño del público y su paso por la alfombra azul

Horas antes del estreno, la pareja llegó junta a la alfombra azul, sonriendo sin parar. Ana María lució una blusa marrón, pantalones negros de vestir y un abrigo oscuro; Salvador optó por un look casual en tonos azules, con camisa, saco de paño y bufanda a juego.

“Es muy lindo recibir tanto cariño”, comentó Salvador a RPP al ser consultado sobre la reacción del público desde que se confirmó su relación amorosa. “Me siento feliz de poder estar acompañado por Ana… que ella pueda acompañarme aquí a presentar la película es muy lindo”, agregó.

El actor y director adelantó que pronto volverán a Colombia para el estreno de la segunda temporada de Betty la fea: la historia continúa, que llega a Prime Video el 15 de agosto. “Ahora que volvemos a Bogotá, la voy a acompañar en el lanzamiento de la nueva temporada”, contó.

Salvador del Solar y Ana María Orozco se robaron la atención de las cámaras durante el estreno de 'Ramón y Ramón'.Fuente: PUCP

Próximos planes de Salvador y Ana María

En sus redes sociales, Ana María dedicó unas palabras a Salvador: “Todo mi amor y admiración por ti, Salvador del Solar. Gran estreno de Ramón y Ramón en el Festival de Cine de Lima”, junto a una imagen donde ambos intercambian miradas cómplices.

Salvador también adelantó que esperan continuar con una nueva temporada de la obra El árbol más hermoso del mundo, que protagoniza junto a Ana María y que ha recorrido Perú, Argentina y Colombia desde enero. “Este año hemos terminado, pero esperamos el próximo año poder continuar”, comentó.

Salvador del Solar, junto a Emanuel Soriano y Álvaro Cervantes y el resto del elenco de la película 'Ramón y Ramón', en la alfombra azul del Festival de Cine de Lima.Fuente: PUCP

Un regreso al Festival de Lima

“Estoy muy emocionado de mostrar la película por primera vez en el Perú”, dijo Salvador del Solar tras el estreno de Ramón y Ramón. “La respuesta del público ha sido muy cálida y emotiva. Poder presentarla en el Festival de Cine de Lima es, de verdad, un privilegio”.

En esta edición, Salvador también participa en el homenaje a Mario Vargas Llosa, con la proyección de dos adaptaciones cinematográficas de sus novelas, entre ellas Pantaleón y las visitadoras, que él protagonizó junto a la actriz colombiana Angie Cepeda hace 25 años.

Salvador del Solar presentó su película 'Ramón y Ramón' en Perú, tras su estreno en los festivales de San Sebastián y Jeonju.Fuente: PUCP

El reencuentro con Angie Cepeda

Además, Salvador ha vuelto a trabajar con Angie Cepeda en Astronauta, película con la que el actor Paul Vega debuta en la dirección. “Es un actor que admiro y un amigo que quiero mucho, y que tuvo la generosidad de convocarme para ser parte de su elenco. Fue una experiencia lindísima. Paul escribió un guion fantástico y ha dirigido con mucha elegancia su ópera prima”.

Su historia profesional con Angie incluye títulos como El elefante desaparecido (2014), de Javier Fuentes-León; la serie de ciencia ficción 2091 (2016) para Fox Channel; y la telenovela Pobre diabla (2000) para América Televisión. “Más allá del respeto que le tengo como actriz, tenemos una amistad muy linda”, señaló Salvador.

Mira el tráiler de Ramón y Ramón a continuación...

