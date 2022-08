Chadwick Boseman y Lupita Nyong'o compartieron roles en la cinta de Marvel, "Black Panther". | Fuente: Instagram / Lupita Nyong'o

Han pasado ya dos años desde que falleció Chadwick Boseman, el actor que alcanzó fama global tras interpretar al superhéroe de "Black Panther". Y para conmemorar esta fecha, su compañera de reparto, la actriz Lupita Nyong'o, le rindió tributo a través de sus redes sociales.

Desde su cuenta de Instagram, la intérprete compartió un videoclip en el que aparece su difunto amigo firmando autógrafos para algunos de sus seguidores. Es ella, precisamente, quien graba esta escena mientras le pregunta a su colega lo que hace.

"Estoy firmando entradas, le he firmado a alguien las zapatillas por ahí...", respondió Chadwick Boseman, y seguidamente bromeó que también había autografiado "un par de Jordans" a una persona que no jugaba basquetbol.

Lupita Nyong'o, aún con la cámara en la mano, le preguntó: "¿Por qué crees que te están preguntando a ti?". Y con una sonrisa en el rostro, Chadwick Boseman dijo: "No lo sé, no tengo ni idea".

En la descripción del material, Nyong'o resaltó las cualidades de su amigo, quien llegó a ser nominado de manera póstuma a los premios Oscar por su actuación en la película "Ma Rainey's Black Bottom". "Se mantuvo real, se mantuvo amable", escribió la actriz.

“Black Panther 2” honrará el legado de Chadwick Boseman, según Letitia Wright

El 10 de noviembre se estrenará “Black Panther 2”, una de las películas más esperadas de Marvel Studios. Como bien se recuerda, T´Challa, su protagonista, fue interpretado por el actor Chadwick Boseman, que falleció en el agosto de 2020, de cáncer de colon.

En mayo pasado, durante su paso por el Festival de Cannes, la actriz Letitia Wright, quien interpretó a Shuri, la hermana de T’Challa, habló con Variety. Si bien no reveló nada concerniente a la nueva cinta y los rumores que indican que ella sería la sucesora de Chadwick Boseman, dejó en claro que busca honrar el legado de su compañero de rodaje.

“Lo honramos comprometiéndonos con la historia que él comenzó, el legado que comenzó con esta franquicia… Y nos comprometimos todos los días a trabajar duro, sin importar las circunstancias a las que nos enfrentáramos, y enfrentamos muchas circunstancias, muchas situaciones difíciles, pero nos unimos como equipo y volcamos todo en esta película, así que estoy emocionada por que la vean”, expresó.

Lupita Nyong’o habló sobre la segunda parte de "Black Panther"

En marzo pasado, Lupita Nyong’o dio una entrevista en Yahoo!, sobre el destino de "Black Panther 2". En la conversación, la actriz mostró su tristeza ante la ausencia de Chadwick Boseman en el set de grabación y, más allá de estar emocionada por regresar al Universo Cinematográfico de Marvel, se encuentra meditando sobre este desarrollo.

Asimismo, la actriz destacó que el director Ryan Coogler estaba haciendo una segunda parte de forma muy respetuosa. Aseguró que entre sus expectativas para con esta nueva entrega, estaba la de honrar la memoria de Chadwick Boseman y parte del elenco que no continúa con ellos.

En "Black Panther", Lupita Nyong’o interpreta a Nakia, pareja del rey T’Challa. A lo largo de su carrera, ha participado en distintas películas, entre las cuales destacan "Nosotros" (2019) y la galardonada "12 años de Esclavitud" (2013).

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x05 Series y películas a las que siempre regresamos + nuestras recomendaciones

Todos tenemos una serie o película que no nos cansamos de ver. Si la encontramos empezada, la dejamos puesta, o entramos a nuestra aplicación favorita y es nuestra "vieja confiable". En este episodio hablamos de esas producciones que no tienen pierde y además te dejamos nuestras recomendaciones, para luego terminar con recomendaciones por el Día del Padre (sí, grabamos antes, pero tú escucha no más).