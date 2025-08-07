"Llegué a deprimirme": Alexandra Hörler revela el rechazo que vivió por parte de la familia de su esposo

La conductora de televisión mencionó que, al inicio de su relación con Juan Francisco Pardo, la familia de su esposo no la aceptaba, pero ahora todo es diferente.

A sus 40 años, Alexandra Hörler está viviendo su primer embarazo. La periodista y conductora de televisión compartió abiertamente detalles de esta inesperada gestación, así como los desafíos emocionales que enfrentó, entre ellos un prolongado episodio de rechazo por parte de la familia de su esposo, que la llevó a sufrir depresión.

Hörler relató que durante el inicio de su actual relación sentimental vivió una etapa oscura, marcada por la falta de aceptación de sus parientes políticos. “No me aceptaban. Pasaron cosas muy complejas, muy duras, que me llevaron a deprimirme”, señaló a El Comercio. La situación se agravó por la incomprensión de los motivos del rechazo, lo que generó una profunda tristeza.

Con el paso del tiempo y el acompañamiento de apoyo psicológico, la comunicadora logró sanar emocionalmente y reconstruir la relación con la familia de su esposo. Hoy, se muestra agradecida de que su hija nazca en un entorno afectuoso y estable. “Estoy feliz de que mi hija nazca en un entorno que yo no tuve: uno estable, amoroso y unido”, afirmó.

Alexandra Hörler también compartió que, tras varios intentos fallidos y un diagnóstico médico que descartaba casi por completo la posibilidad de un embarazo natural, había renunciado a la idea de ser madre. Sin embargo, para su sorpresa, una prueba de embarazo almacenada por más de un año dio positivo. “Me quedé en shock. No sabía si gritar de alegría o llorar de miedo”, confesó.

Este embarazo marca un renacer emocional y personal para Alexandra Hörler, quien ahora se prepara con ilusión para recibir a su primera hija.

Así anunció Alexandra Hörler su embarazo en redes

Luego de dar a conocer su embarazo en televisión, Alexandra Hörler usó sus redes sociales para publicar un emotivo video junto a su esposo, Juan Francisco Pardo.

En el video, la pareja luce abrazada mientras que la comunicadora sostiene fotos de su ecografía donde presenta al bebé que está esperando.

"La vida siempre sabe cuándo sorprenderte y esta vez lo hizo con un milagro. Cuando ya habíamos hecho las paces con la idea de que tal vez este sueño no se daría, llegó la noticia que nos cambió para siempre", escribió.

"Hoy mi corazón late por dos (…) Pero también sueña por dos, se ilusiona por dos y agradece por dos. Porque este bebé llega en el momento más perfecto, cuando mi alma está lista, cuando el amor está fuerte, cuando la vida tiene más sentido que nunca", añadió.