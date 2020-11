La última película con Chadwick Boseman fue "Ma Rainey's Black Bottom", que se estrenará en Netflix. | Fuente: AFP

Chadwick Boseman dejó su última actuación para "Ma Rainey's Black Bottom", una película que se estrenará en diciembre a través de Netflix. Recientemente, recibió una nominación póstuma como Mejor actor en el festival de cine neoyorquino Gotham Awards.

El intérprete de Black Panther falleció el pasado 28 de agosto a los 43 años tras sufrir un cáncer de colon por casi cuatro años. La posibilidad de ganar el galardón se debe a su trabajo en "Ma Rainey's Black Bottom", cinta en la que interpreta a Levee. De acuerdo con la plataforma digital, el filme se estrenará el 18 de diciembre de este año.

Junto con Boseman, otros nominados son Riz Ahmed por “Sound of Metal”, Jude Law por "The Nest”, John Magaro por "First Cow” y Jesse Plemons por "I’m Thinking of Ending Things”.

Además de la inclusión del fallecido actor, los Gotham Awards, organizado por el Independent Filmmaker Project (IFP), han hecho historia en su trigésima edición al nominar en su categoría de Mejor película a películas dirigidas exclusivamente por mujeres.

A uno de los galardones más codiciados de esta gala, centrada en el cine independiente y que se celebrará el próximo 11 de enero en Nueva York, optan “The Assistant”, dirigida por Kitty Green; “First Cow”, de Kelly Reichardt; “Never Rarely Sometimes Always”, de Eliza Hittman; “Nomadland”, de Chloé Zhao, y “Relic”, de Natalie Erika James.

Mientras, se podrían llevar el Gotham Award a Mejor actriz: Nicole Beharie por “Miss Juneteenth”, Jessie Buckley por “I’m Thinking of Ending Things”, Yuh-Jung Youn por “Minari”, Carrie Coon por “The Nest” y Frances McDormand por “Nomadland”.

Frente a las 380 del año pasado, unas 500 películas habían presentado sus candidaturas en esta edición de los Gotham Awards, con el que arranca el periodo de nominaciones de premios del séptimo arte de este año.

LOS GOTHAM AWARDS 2020

Del medio centenar, este año solo 41 películas recibieron nominaciones, las cuales son decididas por críticos de cine, periodistas, programadores de festivales y comisarios de películas.

"Estamos orgullosos de celebrar nuestro 30 aniversario en esta resiliente ciudad, y de continuar la misión central del IFP, la narrativa independiente", explicó el director ejecutivo del IFP, Jeffrey Sharp. (EFE)

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Aunque Julio Verne sobresalió sobre todo por escribir novelas de anticipación científica, “La vuelta al mundo en 80 días” es una novela de viajes, repleta de riesgo, aventura y humor donde nuestros protagonistas van sorteando toda clase de obstáculos para cumplir su propósito.