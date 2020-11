Gillian Anderson se mete en la piel de Margaret Thatcher y protagoniza un gran duelo con Olivia Colman. | Fuente: Netflix

Debajo la abultada peluca y detrás de la afilada sonrisa de Margaret Thatcher, se encuentra Gillian Anderson. La transformación de la actriz en la Dama de Hierro ya está siendo comentada como una de las grandes metamorfosis televisivas del 2020 en medios internacionales. No es para menos.

En la cuarta temporada de "The Crown", que se estrena el 15 de noviembre por Netflix, la artista sostiene un gran y prolongado duelo con la reina Isabel II (Olivia Colman); además de mostrar una vulnerabilidad que parecería imposible asociar con la controversial primera ministra de Gran Bretaña.

Ella no dudó al aceptar el rol de una mujer que muchos consideraban tiránica y que definió la Inglaterra de los años ochentas. Para recrearla, se concentró en representar su fisicalidad de manera exacta -su voz, su manierismo, el peinado y la ropa- para que el público la reconozca a través de la pantalla. Otro punto a favor para brindarle vida fueron los guiones: "Mientras progresa su trayectoria en la serie, se muestra una versión mejor redondeada del personaje de Thatcher que lo que hemos visto antes. Eso me permitió poner mis preocupaciones de lado", comenta en una videollamada con RPP Noticias.

En estos momentos, Anderson se encuentra grabando la tercera temporada de "Sex Education". | Fuente: Netflix

UNA TV LIDERADA POR MUJERES

La generación de los 90's por siempre asociará a Gillian Anderson con la escéptica agente Dana Scully de "Los expedientes secretos X". Los millennials la reconocerán como Jean Milburn, madre de Otis y terapeuta sexual, en "Sex Education". En el medio, la actriz ha tenido una carrera de gran prestigio en el cine, teatro y la televisión.

Del 2013 al 2016 protagonizó el drama "The Fall", considerado por The Atlantic "la serie más feminista de la televisión". Si la segunda era dorada arrancó con el dominio de los antihéroes; son las mujeres las que marcan la pauta en este momento gracias a "Killing Eve", "The Handmaid's Tale", "Fleabag", entre otras. "The Crown", por supuesto, forma parte de la lista.

"Desde el inicio, el personaje central es la reina. Todos los episodios pasan desde el prisma de la corona. Se siente una serie muy femenino aunque hay muchos personajes masculinos e increíbles escenas hechas por ellos. Sí parece un show guiado por mujeres porque es últimamente sobre la reina. Encaja muy bien en el nuevo ascenso de contenido liderado por mujeres", recalca Gillian Anderson.





El duelo entre la reina Isabel y Thatcher será esencial en la cuarta temporada de "The Crown". | Fuente: Netflix

DUELO POLÍTICO

Como Margaret Thatcher, asume el reto de una poderosa mujer en un mundo dominado por hombres. Uno pensaría que esto podría haber creado un vínculo con la reina Isabel, pero su relación era cordialmente gélida. Algo que nos deja ver la cuarta temporada del drama de Netflix a través de los duelos entre Anderson y Colman.

Mientras que los anteriores primeros ministros eran respetuosos y sostenían una interacción recatada con la soberana, este no fue el caso entre ambas mujeres. "Aparentemente, Thatcher frecuentemente sermoneaba a la reina y tenía una presencia severa. No estoy segura si Isabel hubiera alguna vez experimentado algo aunque sea similar a lo que recibió de Thatcher, antes o depués", opina la artista.

La cuarta temporada de "The Crown" se dejó de grabar poco antes de que comenzara la cuarentena por el coronavirus. "Afortunadamente no grabamos al mismo tiempo que 'Sex Education'", comenta sobre su otro trabajo para Netflix. "Así que puse a dormir a Jean antes de empezar a grabar Thatcher", agrega. En setiembre, la doctora Milburn despertó pues Gillian Anderson volvió al set para la tercera temporada de la comedia juvenil. Por el momento, disfrutemos de su interpretación como la Dama de Hierro.

ESTRENO

Fecha: Domingo 15 de noviembre.

Por: Netflix.