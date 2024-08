Charles Cyphers, estrella de la saga de terror 'Halloween', falleció a los 85 años

El aclamado actor falleció a los 85 años en Tucson, Arizona. Además de Halloween, participó en numerosas películas y series, incluyendo Charlie's Angels, Wonder Woman y Starsky and Hutch.

El actor estadounidense Charles Cyphers, famoso por su papel como el sheriff Leigh Brackett en la franquicia de terror Halloween, falleció el domingo 4 de agosto tras una breve enfermedad en Tucson, Arizona, según confirmó su representante Chris Roe. Tenía 85 años.



“Charles era un hombre adorable y sensible”, dijo Roe en un comunicado compartido con Variety. “Siempre tenía las mejores historias y te ofrecía una actuación completa mientras te las contaba. Fue un amigo cercano y cliente por muchos años. Lo extrañaremos profundamente", agregó.



“Lamento mucho escuchar sobre el querido Chuck”, expresó Nancy Kyes, su coestrella en Halloween, The Fog y Assault on Precinct 13. “Mi amigo de muchos años, siempre se podía contar con él para una palabra amable, una buena risa y una gran historia. Cuánto lo extrañaremos".

¿Quién fue Charles Cyphers?

Charles Cyphers interpretó al sheriff Leigh Brackett por primera vez en la icónica película de terror Halloween de John Carpenter en 1978, donde la ganadora del Oscar Jamie Lee Curtis hizo su debut cinematográfico como Laurie. Cyphers repitió este papel en Halloween II de 1981 y en Halloween Kills de 2021.



El actor comenzó su colaboración con Carpenter en la película de acción de 1976 Assault on Precinct 13, junto a Ethan Hawke, Laurence Fishburne y Gabriel Byrne, donde interpretó al oficial de policía Starker. Tras su participación en la original Halloween, Cyphers apareció en el filme de terror de 1980 The Fog y en la película de 1981 Escape From New York.



Nacido el 28 de julio de 1939 en Niagara Falls, Nueva York, Cyphers se graduó de la American Academy of Dramatic Arts y de la California State University en Los Ángeles, donde obtuvo su licenciatura en artes teatrales. Entre sus otros créditos cinematográficos se encuentran Truck Turner (1974), Coming Home (1978), The Onion Field (1979), Borderline (1980), Honkytonk Man (1982) y Major League (1989).



Además, Cyphers participó en numerosas series de televisión a lo largo de su carrera, incluyendo Barnaby Jones, The Six Million Dollar Man, The Bionic Woman, Charlie’s Angels, Roots, Wonder Woman, The Betty White Show, ER, Hill Street Blues y Starsky and Hutch. También interpretó a Al Yaroker en la comedia Nick Freno: Licensed Teacher, que se emitió de 1996 a 1998.

