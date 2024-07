Fallece Shelley Duvall a los 75 años, protagonista de 'El resplandor' junto a Jack Nicholson

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Hollywood está de luto. Shelley Duvall, la actriz conocida por sus grandes ojos y delicada apariencia, quien enfrentó las intensas técnicas de dirección de Stanley Kubrick en El resplandor (The Shining) con Jack Nicholson, falleció el jueves en Blanco, Texas, según confirmó la prensa internacional con su pareja, el músico Dan Gilroy. Tenía 75 años.



"Mi querida, dulce, maravillosa compañera de vida y amiga nos dejó. Demasiado sufrimiento últimamente, ahora ella está libre. Vuela lejos, hermosa Shelley", expresó Gilroy a The Hollywood Reporter. La pareja compartió una relación de 35 años. Anteriormente, Duvall estuvo casada con Bernard Sampson y mantuvo relaciones con Ringo Starr y Paul Simon.



El director Scott Goldberg, quien trabajó con Duvall en su última película, The Forest Hills de 2023, dijo a People: "Shelley deja atrás un legado increíble y será extrañada por muchas personas, incluyéndome a mí. Estoy orgulloso de ella por superar la adversidad para actuar nuevamente y siempre estaré eternamente agradecido por su amistad y bondad".

¿Quién fue Shelley Duvall?

Shelley Duvall destacó por su frecuente colaboración con el director Robert Altman, quien la seleccionó para su debut en la película Brewster McCloud. Luego actuó en películas como McCabe & Mrs. Miller y Thieves Like Us, antes de unirse al elenco de Nashville en 1975. También participó en Buffalo Bill and the Indians y ganó el premio a la mejor actriz en Cannes por su papel en 3 Women.



En 1977, Duvall interpretó a una periodista de Rolling Stone en Annie Hall de Woody Allen. Tres años después, regresó a trabajar con Altman como Olivia Palito en Popeye. Sin embargo, uno de sus roles más icónicos fue bajo la dirección de Stanley Kubrick, interpretando a Wendy Torrance, la esposa del personaje de Jack Nicholson, en El resplandor, basada en la novela de Stephen King.

Shelley Duvall, la mujer detrás de la puerta en El resplandor

El resplandor requirió más de un año de rodaje. Algunas de sus escenas en la película requirieron más de 100 tomas, siendo la secuencia del béisbol incluida en el Libro Guinness de los Récords por la mayor cantidad de tomas de una escena con diálogo.



"Después de un tiempo, tu cuerpo se rebela. Dice: 'Deja de hacerme esto. No quiero llorar todos los días'. Y aún así lo hice. No sé cómo lo hice. Jack [Nicholson] también me lo dijo. Dijo: 'No sé cómo lo haces'", contó Shelley Duvall años después a The Hollywood Reporter.



Durante los años 1980, Duvall produjo una serie de programas infantiles basados en historias clásicas, como Faerie Tale Theatre, Tall Tales & Legends, Nightmare Classics y Bedtime Stories, que contaron con la dirección de destacados cineastas como Tim Burton, Francis Ford Coppola e Ivan Passer.



Tras su regreso a Texas, Duvall actuó en The Underneath de Steven Soderbergh en 1995 y al año siguiente protagonizó La joven de la perla de Jane Campion. Se retiró de la actuación en 2002, pero en 2023 regresó al cine con una aparición en la película de terror independiente The Forest Hills.

