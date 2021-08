Mick Jagger y Keith Richards compartieron fotos de su fallecido compañero Charlie Watts, baterista de The Rolling Stones. | Fuente: EFE

Mick Jagger y Keith Richards han divulgado en redes sociales sendas fotografías para recordar a Charlie Watts, su compañero de los Rolling Stones, que falleció el pasado 24 de agosto a los 80 años. Sin leyendas escritas y solo instantáneas, sus amigos de toda la vida le rinden un homenaje.

En Twitter e Instagram, el líder de los "Stones", Mick Jagger, compartió una imagen del músico Charlie Watts sonriente detrás de la batería, mientras que Keith Richards hizo lo mismo, pero de una foto de una batería con un cartel que dice "cerrado" en alusión al final de su mítica carrera musical.

El mundo de la música continúa rindiendo tributo al baterista tras conocerse ayer su muerte en un hospital de Londres, donde a principios de mes recibió atención médica. Aunque la familia no ha dicho cuál era el problema de salud de Watts, este había sido tratado en 2004 de un cáncer de garganta en el Hospital Royal Marsden de la capital británica.

Charlie Watts se vio obligado hace unas semanas a retirarse de la planeada gira que la banda empezará en EE.UU. Los Rolling Stones comunicaron que Steve Jordan lo sustituirá en su gira "Stateside" en su gira norteamericana que empezará el 26 de septiembre en St Louis, para continuar después en Pittsburgh, Nashville, Minneapolis, Dallas y otras ciudades más.

Fallece Charlie Watts, de The Rolling Stones

Por medio de su cuenta de Twitter, los Rolling Stones comunicaron la muerte de Charlie Watts, el legendario baterista de la banda, a los 80 años.

"Es con inmensa tristeza que anunciamos la muerte del amado Charlie Watts", se lee al inicio del comunicado que es acompañado por una foto del músico. Asimismo, recalcaron que "murió en paz" en un hospital de Londres rodeado por su familia.

"Charlie fue un querido esposo, padre, abuelo y también miembro de los Rolling Stones, uno de los mejores bateristas de su generación", agregaron en el mensaje. Por otro lado, pidieron que se respetara el silencio tanto de sus seres queridos como de los integrantes de la banda de rock.

(Con información de EFE)

