Florinda Meza grabó un video hablando sobre la salida del aire de "Chespirito". | Fuente: Captura de pantalla

Florinda Meza volvió a hablar sobre la salida del aire de “Chespirito” y “El Chavo del 8”. De manera definitiva, la actriz mexicana brindó su opinión respecto a la cancelación de los programas por un desacuerdo entre el Grupo Chespirito, manejado por la familia del fallecido Roberto Gómez Bolaños, y la señal Televisa.

A través de un video, donde se mostraban imágenes de la serie, la intérprete de “Doña Florinda” comentó que, en medio de esta pandemia, muchos programas de televisión nos han hecho sentir seguros y a las familias en unión, frente a los acelerados cambios que atraviesa el mundo.

“Buscamos aquellos programas que nos permitían reír sin complicaciones. Esa sencilla dificultad de hacer reír sin dañar a nadie. Y vino la nostalgia. Esa nostalgia buena que nos da una luz de esperanza. Y sabemos que todos estamos enlazados en un corazón que, a pesar de que todo se había vuelto todo tan frío, había un corazón latiendo ahí: el del Chapulín Colorado”, inició Meza en su mensaje.

En ese sentido, Florinda Meza expresó que hay productos que permanecen ante el paso del tiempo como “La Pantera Rosa” o “Chaplin”, y sin duda, la ficción mexicana debería ser considerado igual que dichos programas. “Hay cosas, hay objetos, hay personas que se vuelven de culto: Chespirito es un programa que se volvió de culto”, dijo la artista de 71 años.

“No solamente es el genio y el talento de Roberto en escribir, en dirigir, en actuar. Hizo actuar, con sus direcciones, a los que no eran actores, logró maravillas”, explicó la viuda de Roberto Gómez Bolaños. “Un momento oportuno y una sabiduría para conjuntar un grupo que hicieron una química perfecta. Algo que no puede ser sustituido”.

SE SINTIÓ LASTIMADA

La recordada Florinda Meza reveló haberse sentido lastimada, luego de que enterarse de la cancelación de “Chespirito” y “El Chavo del 8”. Además, para ella, ver que esos programas seguían emitiéndose era una manera de sentir a que su fallecido esposo, Gómez Bolaños, estaba junto a ella.

“Los entiendo, los comprendo, han sido lastimados. Yo también me sentí lastimada, porque no necesito económicamente del programa, pero era una forma de sentir que mi Rober estaba vivo Roberto, Chespirito y todos los del programa, todos los personajes seguirán estando vivo mientras ustedes los recuerden, mientras estén en su memoria y en sus corazones, seguirán viviendo”, agregó.

Nuevamente, la estrella mexicana rechazó haber estado involucrada en dicha decisión, y no se le consultó de ninguna forma a pesar de haber sido esposa de Roberto Gómez Bolaños: “No se me participó, no se me llamó. Pero de haber sido llamada habría pedido que lo retrasaran un poco. No en medio de esta tragedia, cuando la gente más necesita de diversión”.

El panorama que brinda la popular “Doña Florinda” no es el mejor para los fieles seguidores de “Chespirito” y “El Chavo del 8”. En tiempos de pandemia, ambos programas se despidieron de la pantalla chica en diversos países, y puede que no haya marcha atrás, porque es un paso que ya se dio.

“No creo que den marcha atrás. No lo sé, pero les tengo una noticia: nadie podrá matar a Chespirito mientras esté en nuestros corazones, mientras siga en nuestros recuerdos, en nuestra memoria”, finalizó Florinda Meza. “Está en nuestra genética y seguirá por un tiempo. Por lo tanto, hasta la próxima y, como diría el Chapulín Colorado: ‘síganme los buenos’”.