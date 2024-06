Chris Colfer y la carta que motivó a la estrella de 'Glee' a hablar abiertamente de su homosexualidad

Chris Colfer hizo historia al interpretar a Kurt Hummel en Glee, uno de los primeros personajes de secundaria abiertamente gay en horario estelar. Quince años después de la primera emisión de la teleserie, el actor estadounidense reveló que le habían aconsejado no exponer su orientación sexual mientras estaba en la serie porque podría arruinar su carrera.



El actor, de 34 años, apareció en el programa The View el último martes, donde reflexionó sobre su tiempo en la exitosa serie de la década de 2010. Por primera vez, habló de un hecho que le cambió la vida y le dio la fortaleza para salir del clóset, a pesar de que su entorno no apoyaba esta decisión.

¿Qué le dijeron a Chris Colfer cuando ingresó a Glee?

"Crecí en un pueblo muy conservador donde ser abiertamente gay era peligroso", contó en una entrevista en The View. Continuó diciendo: "Cuando leí el guion [de Glee] por primera vez y vi que mi personaje era abiertamente gay, estaba aterrorizado". Colfer interpretó a Kurt durante las seis temporadas de la serie.



"Mucha gente me dijo que no saliera del clóset porque arruinaría mi carrera. Así que me escondí por un tiempo", recordó. "Les dije: 'Soy más afeminado que la mayoría de las personas, no puedo esconderlo'. Me respondieron: 'No te preocupes. Mientras nunca lo menciones, serás recompensado al final'".

¿Por qué Chris Colfer decidió salir del clóset?

Sin embargo, Colfer cambió de opinión mientras acompañaba al resto del elenco de Glee en una gira antes de que se estrenara el programa. "Un niño pequeño me deslizó en secreto un sobre cuando sus padres no estaban mirando. Lo abrí y encontré una nota que decía: 'Gracias'. También había una pequeña cadena de clips de papel con los colores del arcoíris".



En ese momento, el actor tomó una decisión: "Supe qué tenía que hacer. Tenía que salir del clóset". "Pensé, está bien, sí, si soy un actor abiertamente gay, puede que nunca gane un premio importante o llegue a interpretar a un superhéroe", reflexionó. Sin embargo, Colfer reconoció: "Creo que ser un faro de positividad y brindar consuelo a la gente es mucho más importante que la atención".



Colfer terminaría ganando premios por su interpretación de Kurt en Glee. Se llevó a casa el Globo de Oro de 2011 al mejor actor de reparto en una serie y ganó tres Premios People's Choice consecutivos como actor de comedia favorito en televisión. Además, fue nominado dos veces al Emmy como mejor actor de reparto en una serie de comedia.

