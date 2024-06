"No seas ridículo": Adele confronta a fan por comentario homofóbico en pleno concierto

La cantante británica Adele detuvo por unos instantes un concierto este fin de semana en Las Vegas después de escuchar a alguien entre el público gritar "el orgullo apesta", en referencia al inicio del mes del orgullo, una celebración anual realizada en junio por la comunidad LGTBIQ+. Visiblemente enojada por el comentario, la artista respondió: "No seas ridículo".



Mientras ofrecía una de sus presentaciones en el Caesars Palace, tras recuperarse de una enfermedad que afectó su voz, la intérprete de Set Fire to the Rain, conocida por su apoyo a los derechos de la comunidad LGTBI+, interrumpió su actuación y se dirigió a quien había gritado en el público.



"Disculpa, ¿viniste a mi maldito concierto y dijiste que 'el orgullo apesta'?" dijo Adele en un tono de enfado. "¿Eres estúpido? No seas ridículo", le increpó. "Si no tienes nada bueno que decir, mejor cállate. ¿Está bien?", continuó la cantante mientras los asistentes al concierto le apoyaron con aplausos y gritos de apoyo.

Adele quiere tener una niña

La artista británica Adele, quien ya es madre de Angelo, un niño de 11 años fruto de su relación con su exesposo Simon Konecki, reveló en mayo que tiene la esperanza de tener una hija. Abrió su corazón ante sus seguidores durante un concierto en el Caesars Palace en Las Vegas, luego de superar una enfermedad que la tuvo alejada de los escenarios.



"Una vez que haya cumplido con todas mis responsabilidades y espectáculos, quiero tener otro bebé. Desearía tener una niña, ya que tengo un hijo varón. Tengo la sensación de que ella podría convertirse en la persona a la que más ame en el mundo, pero también probablemente en quien más me enfade, eso es lo que pienso que sucederá", dijo según informó el Daily Mail.

Adele defiende de los derechos de la comunidad LGBTIQ+. | Fuente: TikTok: @miguelvt90

